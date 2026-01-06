خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- شکیبا کولیوند: میثم نوشین‌آزاد متولد ۱۳۶۴ است که با شرایط ذهنی خفیف زندگی می‌کند و در مرکز حرفه‌آموزی و توانبخشی قدس همدان فعالیت دارد.

او که از هنر به عنوان عامل نجات‌بخش در زندگی خود یاد می‌کند، می‌گوید بیکاری، تنهایی و زندگی کسل‌کننده او را به سمت هنر کشانده و احساس پوچی، پیش از ورود به فضای هنری این مرکز، بخش مهمی از زندگی‌اش را شکل می‌داده است، اما هنر در مرکز قدس همدان به زندگی او معنا داده است.

این توان‌یاب همدانی با تأکید بر نقش هنر در ایجاد ارتباط با دیگران اضافه می‌کند یادگیری هنر در این مرکز باعث شده احساس کند فردی مفید است و می‌تواند به واسطه هنر با دیگران ارتباط برقرار کند.

به باور میثم نوشین‌آزاد، هنر نه تنها توانسته به او در غلبه بر محدودیت‌ها کمک کند، بلکه ابزاری برای نمایان شدن استعدادهایش بوده است.

او توضیح می‌دهد هنر باعث شده به برخی از موانعی که پیش از این در زندگی داشته غلبه کند و بتواند استعداد خود را به دیگران نشان دهد؛ مسیری که به گفته او در مرکز قدس همدان شکل گرفته و معلولیت را به حاشیه برده و او را به خودباوری رسانده است.

میثم نوشین‌آزاد معتقد است هنر در زندگی او نقشی فراتر از یک سرگرمی ایفا می‌کند. هنر برای او راهی برای بیان خود، مقابله با انزوا و خلق هویتی مستقل از محدودیت‌های جسمی و ذهنی است. مرکز حرفه‌آموزی و توانبخشی همدان بستری فراهم کرده تا او هنر را به عنوان پلی برای آشکار کردن توانمندی‌هایش تجربه کند، اعتماد به نفس به دست آورد و حس مفید بودن را در خود پرورش دهد.

نقش مراکز توانبخشی در شکوفایی استعدادها

تجربه میثم نوشین‌آزاد در مرکز قدس همدان نمونه‌ای عینی از مأموریت مراکز حرفه‌آموزی و توانبخشی است که با فراهم آوردن محیطی حمایتی و آموزشی، به افراد دارای معلولیت کمک می‌کنند تا از طریق حرفه‌آموزی و فعالیت‌های هنری، نه تنها مهارتی بیاموزند، بلکه هویت اجتماعی جدیدی برای خود بسازند و از انزوا خارج شوند.

هنر به او کمک کرده تا از حاشیه به متن زندگی بازگردد و توانایی‌هایش را در معرض دید همگان قرار دهد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد مراکز توانبخشی و حرفه‌آموزی می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند هنر، نقشی حیاتی در توانمندسازی، افزایش خودباوری و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت ایفا کنند.