سردار قمی: طرح جامع پدافند غیرعامل استان بوشهر تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی صبح پنجشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار کرد: لازمه مدیریت بحران، توجه ویژه به آموزش و آگاهی‌بخشی، روایت‌های امیدبخش و صحیح از رسانه‌ها و مصون‌سازی عمومی است.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد: آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کند و موجبات کاهش هزینه‌ها و افزایش تاب‌آوری استان خواهد شد.

وی ادامه داد: مأموریت اصلی پدافند غیرعامل مقابله هوشمندانه با تهدیدات دشمن است؛ دشمنی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، نفوذ انسانی و فشار رسانه‌ای، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و فضای عمومی را هدف قرار داده اما با انسجام ملی، اقدام به‌موقع نیروهای مسلح و هدایت‌های مقام معظم رهبری، نقشه‌های دشمنان ناکام ماند.

سردار قمی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های استانی، تمرکززدایی در مدیریت بحران و اجرای دقیق ۱۰ دستورالعمل بعد از وعده صادق ۲ تأکید کرد: از جمله دستورالعمل‌های شهید نیلفروشان، شهید زاهدی، شهید فخری‌زاده، شهید باکری، شهید عارفیان و شهید بروجردی برای مقابله با تهدیدات نوین، مدیریت پیشگیرانه، حفاظت پرتوی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها طراحی و عملیاتی شده است.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر تعامل و همکاری همه حوزه‌ها در اجرای دستورالعمل پدافند غیر عامل گفت: بومی‌سازی دستورالعمل‌های پدافندی راهکارهای نوین برای مقابله با تهدیدات دشمن است.

وی افزود: طرح جامع پدافند غیرعامل استان بوشهر تدوین و آسیب‌ها شناسایی و سطح‌بندی شده و باید متناسب با تهدیدات بومی، اقدامات اجرایی تشدید شود.

معاون پدافند غیرعامل کشور از ضرورت دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها، تهیه سامانه هشدار حملات هوایی، آموزش همگانی برابر مصوبات کمیته دائمی پدافند و برنامه‌ریزی اسکان اضطراری در شرایط بحرانی خبر داد.