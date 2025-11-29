  1. استانها
شناور حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرپل توقیف شد

بندرعباس- رئیس دادگستری شهرستان خمیر گفت: ۳٠ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات دریابانی بندرپل توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حیدری در این خصوص اظهار کرد: در جریان این اقدام، حدود ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک شناور کشف و ضبط شده است همچنین یک فروند قایق مرتبط با این محموله نیز توقیف شده است.

وی توضیح داد: سوخت مکشوفه پس از هماهنگی‌های قضائی و اداری، توسط تانکرهای شرکت نفت تخلیه و انتقال یافته است.

رئیس دادگستری خمیر با اشاره به اینکه متهمان پیش از رسیدن مأموران از محل متواری شده‌اند، افزود: دستور قضائی لازم برای شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده صادر شده و اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های لازم توسط مراجع ذی‌ربط در حال انجام است.

به گفته وی، برخورد با قاچاق سوخت و شبکه‌های سازمان‌یافته آن از اولویت‌های جدی دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی در منطقه است و این روند با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

