اقدام دولت استرالیا علیه سپاه در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را طی بیانیه‌ای به شدت محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می‌نماید.

تصمیم نابخردانه دولت وابسته استرالیا که در جهت اهداف شیطانی نظام سلطه به رهبری آمریکای تروریست‌پرور و در خدمت تداوم ظلم و جنایت‌های رژیم تروریستی صهیونیستی تعریف می‌شود.این اقدام جز ادعاهای بی‌اساس و مغرضانه تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی مفهوم دیگری ندارد.

اقدام ضدایرانی دولت استرالیا نشان‌دهنده عدم درک صحیح از واقعیت‌های بین‌المللی و جهانی است. این گونه اقدامات عزم ملت قهرمان ایران را برای اقتدار و ارتقای قدرت دفاعی خود تقویت خواهد کرد و نتیجه‌ای جز حمایت بیشتر مردم عزیز کشور و ملت‌های آزاده جهان از نیروهای مسلح مدافع وطن، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر و ضدتروریسم، به همراه نخواهد داشت.