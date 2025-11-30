به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، رئالیتی‌شوی ورزشی سرگرمی «مچ‌انداز» که مدتی است مراحل پیش تولید خود را پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ساترا در تهران آغاز کرده و در حال ساخت دکور است، اکنون با پیوستن آیدین ختایی، به عنوان میزبان و گرداننده، وارد مرحله تازه‌ای از تولید شده است.

آیدین ختایی از ورزشکاران و بازیگران شناخته شده ایرانی، پیش از این اجرای برنامه ورزشی تلویزیونی «تهمتن» را در کارنامه خود دارد و از قهرمانان برنامه خاطره‌انگیز «مردان آهنین» است.

ختایی همچنین سابقه ایفای نقش در فیلم‌ها و سریال‌هایی همچون «مختارنامه»، «کلانتر» و «بچه‌های نسبتاً بد» را نیز دارد.

اطلاعات و فراخوان مسابقات انتخابی این رئالیتی‌شو، به‌زودی از طریق صفحه رسمی برنامه اعلام می شود.

این پروژه با تهیه‌کنندگی علی طلوعی و کارگردانی مسعود صنم به زودی در شبکه نمایش خانگی به نمایش درمی‌آید.