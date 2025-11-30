روبات و هوش مصنوعی شهر باستانی پمپی را مرمت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سیستم برای پشتیبانی از باستان شناسان در یکی از طاقت فرساترین فعالیتهای این حوزه یعنی مرمت قطعات آثار هنری طراحی شده است.
این فناوری در پروژهای به نام RePAIR با بودجه اتحادیه اروپا توسعه یافته که قابلیت شناسایی عکس پیشرفته، حل معما با استفاده از هوش مصنوعی و دستان روباتیک بسیار دقیق را برای سرعت بخشیدن به فرایند کند و خسته کننده بازسازی آثار هنری ترکیب میکند.
پروژه روباتیک مذکور در سال ۲۰۲۱ میلادی با همکاری دانشگاه Ca Foscari ونیز آغاز شد، روز پنج شنبه هفته گذشته در پمپی به نمایش درآمد و گروههای تحقیقاتی بینالمللی را که از این مکان باستانشناسی به عنوان محل آزمایش خود استفاده کردهاند، گرد هم آورد.
این طرح آزمایشی در واقع از یک نیاز اساسی برای دوباره کنار هم قرار دادن قطعات نقاشیهای دیواری ویران شده طی جنگ جهانی دوم آغاز شد. محققان معتقدند فناوری مذکور قادر به متحول سازی روشهای مرمت در سراسر جهان است.
روبات این پروژه از دو بازوی مجهز به دستان انعطاف پذیر در دو اندازه، حسگرهای بصری برای شناسایی، کنترل و کنار هم قرار دادن قطعات بدون آسیب رساندن به سطح ظریف آنها استفاده میکند.
شهر پمپی که زمانی بسیار پر رونق بود در نتیجه فوران آتشفشان وزوو در سال ۷۹ بعد از میلاد مسیح غرق شد.
محققان هم اکنون روی نقاشیهای دیواری که به صورت تکه تکه در انبارهای پمپئی حفظ شده بودند، تمرکز کرده اند که عبارتند از دو نقاشی سقفی بزرگ که در جریان فوران آتشفشانی اولیه آسیب دیدند و بعداً به دلیل بمباران جنگ جهانی دوم خرد شدند و همچنین نقاشیهای دیواری از بنایی به نام «خانه گلادیاتورها» که در سال ۲۰۱۰ فرو ریخت.
طی مرحله آزمایش اولیه، نمونههای مشابه ساخته شدند تا از به خطر افتادن قطعات اصلی جلوگیری شود.
از سوی دیگر در حالی که محققان روباتیک روی طراحی و ساخت سیستمها کار میکردند، کارشناسان هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی الگوریتمهایی برای بازسازی نقاشیهای دیواری، تطبیق رنگها و الگوهایی که ممکن است برای چشم انسان قابل مشاهده نباشند، توسعه دادند.
به گفته آنها این فعالیت شبیه ساختن یک پازل با چالشهای مضاعف مانند قطعات گمشده و نبود تصویر مرجع از نتیجه نهایی بود.
نظر شما