روبات های انسان نما تا ۵ سال دیگر کارگر شیائومی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به گیزموچاینا، وی در مصاحبه‌ای با پکن دیلی گفت هوش مصنوعی دیگر یک ابزار ترجیحی نیست بلکه انگیزه اصلی بازسازی چشم انداز صنعتی در بخش‌های مختلف به حساب می‌آید. لی اظهار کرد کارخانه خودروی برقی سازی شیائومی یک نمونه اولیه از آن است که هوش مصنوعی چه مزایای کارآمدی کلانی دارد. بررسی قطعات ریخته گری بزرگ به طور دستی کند و معمولاً پر از اشتباه است اما یک سیستم اشعه ایکس که با مدل هوش مصنوعی بصری یکپارچه شده این فعالیت در دو ثانیه با ۱۰ برابر سرعت بیشتر و پنج بار دقیق‌تر از کارگر انسانی این فعالیت را انجام می‌دهد.

لی این امر را چشم اندازی از امکانات تعبیه کردن هوش مصنوعی در عمق فرایندهای تولیدی عنوان کرد.

او گفت چنین سطحی از اتوماسیون و دقت می‌تواند یک بازار یک هزار میلیارد یوانی (۱۴۰ میلیارد دلار) ایجاد کند اما وی تاکید کرد هیچ شرکتی نمی‌تواند کل تجهیزات را بسازد. اکوسیستم‌های شراکت و همکاری برای مقیاس پذیری هوش مصنوعی در صنایع مختلف الزامی است.

مدیر ارشد اجرایی شیائومی با توجه به آینده گفت این شرکت طی پنج سال آینده روبات‌های انسان نما را در سراسر کارخانه‌هایش در مقیاس وسیع به کار می‌گیرد. این روبات‌ها می‌توانند وظایفی را انجام دهند که به طور معمول به وسیله کارگران انسانی در خط تولید انجام می‌شود.