انویدیا هوش مصنوعی استدلالی منبع باز برای خودروهای خودران عرضه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت از دستاوردهای جدید خود در NeurIPS، یکی از کنفرانسهای برتر هوش مصنوعی جهان، رونمایی کرد که نشان دهنده آغاز عصر جدیدی برای توسعه هوش مصنوعی منبع باز است.
یکی از مدلهای آلپامایو آر-یک (AR۱) نخستین مدل استدلال باز بینایی-زبان-عمل (VLA) جهان برای رانندگی خودران است. این مدل برای ترکیب شدن استدلال زنجیره افکار با برنامه ریزی مسیر طراحی شده است. AR۱ به وسیله نقلیه کمک میکند در وضعیتهای پیچیده مانند انسان قضاوت و ناوبری کند.
انویدیا در این باره میگوید :AR۱ با تجزیه وضعیت و استدلال هر گام این کار را انجام میدهد.
مدل مذکور مسیرهای ممکن را ارزایابی میکند و از دادهها بستری برای گزینش ایمن ترین مسیر استفاده میکند و به همین دلیل میتواند خودرو را در تقاطعهای شلوغ و با حضور عابران پیاده، خودروهایی که دوبل پارک شده اند یا لاینهایی که مسدود شده اند را کنترل کند.
دسترسی باز برای استراتژی انویدیا حیاتی است. AR۱ براساس محصول Cosmos Reason انویدیا ساخته شده و محققان میتوانند آن را برای مقاصد غیر تجاری سفارشی کنند.
یادگیری تقویتی پس از آموزش نیز حاکی از بهبودهای قابل توجهی در قابلیتهای استدلال مدل در مقایسه با نسخههای از پیش آموزش داده شده دارد. AR۱ در پلتفرمهای گیت هاب و هاگینگ فیس موجوداست. محققان میتوانند با اتکا به چهارچوب AlpaSim عملکرد مدل را ارزیابی کنند. پلتفرم Cosmos Reason انویدیا مجموعهای از ابزارها برای توسعه فیزیک هوش مصنوعی ارائه میکند که شامل Lidar Gen نیز میشود. این ابزار دادههای لیدار را برای شبیه سازی AV فراهم میکند.
توسعه دهندگان نرم افزار و محققان سراسر جهان هم اکنون مدلهای مذکور را آزمایش کرده اند. شرکای اکوسیستم انویدیا از جمله Voxel۵۱, ۱X، Figure AI، Foretellix، Gatik, Oxa، PlusAI و X-Humanoid از مدلهای بنیادین Cosmos در پروژههای خودران و روباتیک استفاده میکنند.
نظر شما