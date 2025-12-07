پلیس ترافیک در چین روباتیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این روبات که Hangxing No۱ نام دارد با قد ۱.۸ متر در تقاطع شلوغ جادههای بینشنگ و چانگ در منطقه بینجیانگ میایستد و ترافیک را راهبری، نقض قوانین را ردیابی و با صدای پلیس هشدار صادر میکند.
جریان ترافیک در شهری با حدود ۱۲ میلیون شهروند که تعداد زیادی موتورسیکلت و خودرو دارد، یک چالش بزرگ است. به همین دلیل ظاهر عجیب این روبات و نقش آن کنجکاوی و گمانه زنی میان ساکنان محلی را برانگیخت.
هانگژو آزمایش یک روبات راهبر ترافیک مبتنی بر هوش مصنوعی را آغاز کرده است. این روبات در واحد تاکتیکی پلیس راهنمایی و رانندگی هانگژو، ساخته شده و آزمایش آن از یکم دسامبر آغاز شده است. حرکات آن شامل سیگنالهایی برای توقف، حرکت مستقیم و غیره براساس حرکات پلیسهای انسانی مدلسازی شده اند که به ابزار اجازه میدهد حرکات دستوری استاندارد را تقلید کند. همچنین این روبات میتواند صدای سوت دیجیتالی را به صدا درآورد و دستورالعملهای خود را با شبکه چراغ راهنمایی موجود هماهنگ کند.
علاوه بر موارد گفته شده این روبات پیروی از قوانین را به طور واقعی رصد میکند و میتواند نقض قوانین راهنمایی و رانندگی مانند هنگامیکه موتورسواران کلاه ایمنی برسر ندارند یا رانندگان از خط توقف عبور میکنند را رصد کند. هنگامیکه روبات متوجه تخلفی میشود، یک هشدار یادآوری آرام و از پیش ضبطشده صادر میکند که برای اصلاح رفتار بدون درگیری طراحی شده است. این دستگاه با یک سیستم باتری قابل تعویض کار میکند که حدود شش تا هشت ساعت کار میکند و به آن اجازه میدهد تا قبل از بازگشت به محل شارژ، ساعات اوج ترافیک را پوشش دهد.
روبات مذکور با یک سیستم نرم افزاری یکپارچه کار میکند که به طور مداوم محیط اطراف را رصد میکند. تصاویر مربوط به دوربینهای اطراف به عنوان ورودی به یک مدل هوش مصنوعی ارائه میشود تا بتواند وسایل نقلیه ای که روی خط توقف میایستند، عابرانی که چراغ قرمز را رد میکنند یا موتورسوارانی که در مناطق غیر ایمن حرکت میکنند، شناسایی کند.
شرکت یوبی تک در ماه نوامبر قراردادی با چین امضا کرد تا روباتهای انسان نمای Walker S۲ را در مرز ویتنام به کار گیرد.
نظر شما