قاچاقچی مواد غذایی در نهاوند یک میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال جریمه شد

همدان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از صدور حکم جریمه یک میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریالی برای یک قاچاقچی کالا در شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی اعلام کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ملایر، پرونده قاچاق محموله‌ای به ارزش ۸۹۸ میلیون ریال را مورد رسیدگی قرار داد.

وی افزود: این شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه‌نشدن مدارک قانونی لازم، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، به پرداخت ۸۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش وسیله نقلیه از کالای قاچاق، متخلف به پرداخت ۸۹۸ میلیون ریال جریمه دیگر محکوم شد و در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید.

یونسی در پایان توضیح داد: این پرونده پس از گزارش مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند مبنی بر کشف محموله قاچاق از یک خودروی سواری سمند، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

