به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت هاکی استان با اشاره به قدمت این رشته ورزشی گفت: هاکی از جمله رشتههای ورزشی المپیکی است که در خصوص نرم افزاری و سخت افزاری اقداماتی را شروع کردهایم.
وی افزود: چند سال پیش قرار شد که تجهیزات و چمن اختصاصی وارد کنیم که به دلیل تحریمها این کار انجام نشد اما این کار با بهره گیری از تولید چمن مصنوعی داخل کشور در چند استان انجام شده و امیدواریم که بتوانیم با افزایش فعالیت این هیئت و تامین زیرساختهای لازم، چمن اختصاصی هاکی را سال آینده به استان خراسان جنوبی بدهیم.
اسدی خاطرنشان کرد: امیدواریم که رشته ورزشی هاکی در خراسان جنوبی با توجه به ظرفیتهای موجود در ماههای آینده با توجه به برنامههای رئیس هیبت جدید هاکی استان انجام شود.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی هم در ادامه گفت: از نظر برگزاری مجمع انتخاب رئیس در رتبه برتر کشوری هستیم و در ماههای آینده سه هیئت دیگر هم تعیین تکلیف خواهد شد.
قناد با بیان اینکه هیئت قایقرانی برای اولین بار در استان تشکیل شد، افزود: در سالهای اخیر هاکی استان رشد خوبی داشته است و با افزایش سطح دانش مربیان و توجه بیش از گذشته به مبحث نرمافزاری زمینه گسترش این هیئت را در استان باید فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه رشته هاکی باید بیشتر به مردم استان معرفی شود، گفت: حدود ۱۱۰ میلیون تومان از ابتدای سال به این هیئت دادهایم و نیازمند حمایتهای فدراسیون در زمینه تامین تجهیزات هستیم.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: اگر نتوانستید در مزایده سالنهای ورزشی شرکت کنید از سالنهای اختیار این اداره کل و یا به شکل مشارکتی از سالنهای دیگر استفاده کنید.
نظر شما