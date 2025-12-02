کاهش دما تا پنجشنبه و احتمال رگبار در پایان هفته کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جو استان از امروز تا روز شنبه هفته آینده عمدتاً قسمتی تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات بهویژه اوایل روز، افزایش ابر و وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
وی گفت: این شرایط زمینه افزایش نسبی آلایندههای شهری را فراهم میکند.
وی افزود: تحلیل آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران در روزهای جمعه و شنبه وجود دارد و اگرچه گستره این بارشها محدود خواهد بود، اما برخی نواحی استان ممکن است شاهد بارشهای خفیف باشند.
مدیرکل هواشناسی تأکید کرد: این وضعیت بیشتر در نواحی مرکزی و غربی نمود خواهد داشت.
زورآوند در ادامه با اشاره به روند دمایی استان کرمانشاه گفت: دمای هوا از امروز تا روز پنجشنبه بهطور نسبی کاهش مییابد و انتظار میرود هوای خنکتری در ساعات شب و صبح تجربه شود.
وی بیان کرد: این کاهش دما موقتی خواهد بود و از روز جمعه تا یکشنبه روند دما مجدداً افزایشی میشود.
وی اضافه کرد: با شروع افزایش دما از پایان هفته، پدیده وارونگی دما در ساعات ابتدایی روز میتواند موجب تشدید آلایندهها در برخی نقاط شهری شود. به همین دلیل توصیه میشود گروههای حساس در این بازه زمانی نسبت به وضعیت کیفیت هوا توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و شهروندان میتوانند با رصد گزارشهای روزانه هواشناسی، برنامهریزی دقیقتری برای فعالیتهای بیرونی و کشاورزی داشته باشند و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط جوی اطلاعرسانی خواهد شد.
