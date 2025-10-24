علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز و فردا (شنبه) عبور موجی کوتاه و رطوبت از جو منطقه، در بعضی ساعات موجب وزش باد و رشد ابر در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: این شرایط ممکن است از عصر امروز (جمعه) تا فردا در برخی نواحی کوهستانی شمال‌غرب استان به‌ویژه مناطق اورامانات، با رگبارهای خفیف و موقت باران همراه باشد.

زورآوند ادامه داد: پس از عبور این موج، از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط نسبتاً پایدار بر جو منطقه حاکم خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روزهای یکشنبه و دوشنبه در غالب نقاط به‌ویژه نیمه غربی استان، شاهد کاهش مختصر دما خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود پایداری نسبی شرایط جوی در نیمه نخست هفته آینده، توصیه می‌شود کشاورزان و ساکنان مناطق کوهستانی در انجام فعالیت‌های خود به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند.