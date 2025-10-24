  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

پیش‌بینی وزش باد و رگبار خفیف در نواحی شمال‌غرب کرمانشاه

پیش‌بینی وزش باد و رگبار خفیف در نواحی شمال‌غرب کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از عبور موجی کوتاه و کم‌ رطوبت از جو منطقه خبر داد و گفت: در برخی نواحی اورامانات احتمال رگبار خفیف و موقت باران وجود دارد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز و فردا (شنبه) عبور موجی کوتاه و رطوبت از جو منطقه، در بعضی ساعات موجب وزش باد و رشد ابر در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: این شرایط ممکن است از عصر امروز (جمعه) تا فردا در برخی نواحی کوهستانی شمال‌غرب استان به‌ویژه مناطق اورامانات، با رگبارهای خفیف و موقت باران همراه باشد.

زورآوند ادامه داد: پس از عبور این موج، از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط نسبتاً پایدار بر جو منطقه حاکم خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روزهای یکشنبه و دوشنبه در غالب نقاط به‌ویژه نیمه غربی استان، شاهد کاهش مختصر دما خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود پایداری نسبی شرایط جوی در نیمه نخست هفته آینده، توصیه می‌شود کشاورزان و ساکنان مناطق کوهستانی در انجام فعالیت‌های خود به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند.

کد مطلب 6633000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها