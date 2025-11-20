مدیریت سنتی، ترمز توسعه اقتصادی مناطق آزاد ایران است

کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مناطق آزاد بهعنوان موتورهای محرک اقتصادی و دروازههای تجاری کشورها، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال دارند، گفت: این مناطق، فرصتهای بینظیری برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی و پیوند با بازارهای جهانی فراهم میکنند، با این حال، موفقیت این مناطق به طور مستقیم به نظام مدیریتی و حکمرانی آنها وابسته است.
وی افزود: در بسیاری از مناطق آزاد ایران، ساختارهای سنتی و بوروکراتیک همچنان غالب است؛ ساختارهایی که باعث کاهش سرعت تصمیمگیری، پیچیدگی در روند صدور مجوزها، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نارضایتی سرمایهگذاران میشوند.
ابراهیمی کاوری بیان کرد: این محدودیتها نه تنها توان رقابتی مناطق آزاد را کاهش میدهند، بلکه مانع تحقق اهداف اصلی ایجاد این مناطق یعنی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی میشوند. تحول مدیریتی در مناطق آزاد مستلزم چابکسازی ساختارها، شفافیت در تصمیمگیری، کاهش مداخلات غیرضروری، تفویض اختیار به مدیران اجرایی و ایجاد سامانههای هوشمند مدیریتی است.
وی ادامه داد: تجربه جهانی نشان داده است که کشورهایی مانند امارات، چین و مالزی، با اصلاح ساختار مدیریتی مناطق آزاد خود، موفق شدهاند محیطی جذاب و امن برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی فراهم کنند و بهرهوری اقتصادی این مناطق را به حداکثر برسانند. توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و دیجیتالیزه کردن فرآیندها نقش مهمی در افزایش شفافیت، کاهش فساد و تسریع روندها دارد.
این کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: استفاده از سیستمهای آنلاین برای ثبت درخواستها، پیگیری مجوزها و مدیریت سرمایهگذاریها میتواند زمان و هزینهها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و تجربه سرمایهگذاران را بهبود بخشد.
وی گفت: از سوی دیگر، توجه به نظام ارزیابی عملکرد و ایجاد مشوقهای اقتصادی مبتنی بر نتایج، میتواند انگیزه مدیران و سرمایهگذاران را افزایش دهد و سبب حرکت مناطق آزاد از حالت صرفاً اداری به نقش واقعی اقتصادی شود. این تحول نه تنها به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی و بینالمللی به مناطق آزاد ایران را نیز تقویت میکند.
ابراهیمی کاوری ادامه داد: همچنین ایجاد شبکههای ارتباطی بینالمللی و تعامل با اتاقهای بازرگانی، انجمنهای تخصصی و سرمایهگذاران خارجی نقش مهمی در ارتقای جایگاه مناطق آزاد دارد. بهرهگیری از تجربیات جهانی و تطبیق آن با شرایط ملی، میتواند زمینهساز جذب سرمایههای بلندمدت و پایدار شود.
این کارشناس ارشد مناطق آزاد یادآور شد: به عبارت دیگر، آینده موفق مناطق آزاد کشور مستلزم گذار از مدیریت سنتی و بوروکراتیک به حکمرانی مبتنی بر کارایی، شفافیت، نوآوری و بهرهوری اقتصادی است؛ گذری که میتواند ایران را در مسیر رقابت جهانی، توسعه پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی منطقهای قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تنها با اصلاح ساختار مدیریتی و بهرهگیری از فناوری و دیپلماسی اقتصادی میتوانند به موتور واقعی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند و نقشی کلیدی در کاهش وابستگی به منابع نفتی ایفا کنند.
