توسعه همکاری علمی دانشگاهی بین ایران و مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ نشست علیرضا توکل پور، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزیلند با مدیران دانشگاه UTM، با هدف بررسی روشهای همکاریهای بینالمللی و توسعه روابط دانشگاهی بین ایران و مالزی در ساختمان امور بین الملل این دانشگاه در کوالالامپور برگزار شد.
توکل پور در این نشست به اهمیت همکاریهای تحقیقاتی و علمی مشترک تأکید کرد و افزود: راه اندازی مراکز تحقیقاتی/دانشگاهی مشترک، مبادله دانشجو و استاد، بورسیههای تحصیلی متقابل، برگزاری جلسات مجازی تخصصی، انتشار مقالات علمی مشترک، برگزاری دورههای آموزشی حرفهای کوتاه مدت، تجاریسازی محصولات دانش بنیان و همکاری با پارکهای علم و فناوری، تعریف فرصتهای مطالعاتی در دانشگاههای معتبر ایران و UTM میتواند به تقویت این همکاریها کمک کند.
توکل پور همچنین تصریح کرد: موضوعاتی چون هوش مصنوعی، رباتیک و اتوماسیون هوشمند، انرژیهای تجدید پذیر، و نانو تکنولوژی میتوانند محورهای اصلی همکاریهای آینده باشند.
گفتنی است؛ در این نشست، ابراهیم سعیدی رایزن سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، پروفسور نور آزالیاه مدیر امور بین الملل دانشگاه یوتی ام در کوالالامپور، دکتر نر روایدا رئیس مؤسسه بین المللی تکنولوژی مالزی-ژاپن، دکتر هفیزا رئیس دانشکده هوش مصنوعی، و دکتر باشر رئیس دانشکده تجارت بین الملل دانشگاه UTM نیز حضور داشتند.
نظر شما