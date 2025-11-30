ثبت ۱۵۰ هزار رأس دام در سامانه یکپارچه میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر یکشنبه در بازدید از دامداری‌های میامی با بیان اینکه به روز رسانی آمار دام موجود شهرستان در دست اجرا است، ابراز داشت: هدف این اقدام بررسی نهاده‌های دامی و رسیدگی به مشکلات دامداران است.

وی با بیان اینکه بررسی خود اظهاری ثبت سامانه دامداری‌ها نیز در دستور کار است، افزود: این اقدام از مغایرت آماری در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی جلوگیری خواهد کرد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه نتایج این اقدام به مدیریت و برنامه ریزی بهتر در حوزه دامداری‌ها کمک خواهد کرد، بیان داشت: از این رو طرح پایش آمار جمعیت دام در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: طبق پایش های انجام گرفته قبلی پنج هزار و ۷۰۰ دام سنگین و ۲۰۰ هزار دام سبک در شهرستان میامی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار و ۱۷۲ رأس دام در میامی ثبت سامانه شده است، افزود: به روز شدن این آمار می‌تواند در توزیع و تأمین نهاده‌های دام نقش مؤثر ایفا کند.