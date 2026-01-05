سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۲۵ تن جو دولتی در منطقه فرومد شهرستان میامی خبر داد و اظهار داشت: این مقدار از سهمیه تخصیصی شهرستان به شرکت تعاونی روستایی ابن یمین تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان جو طبق برنامه‌ریزی و ضوابط مشخص در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت، افزود: هدف این اقدام نیز حمایت از دامداران منطقه بوده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی با تاکید بر اینکه جو تحویلی بین دامداران واحد شرایط توزیع خواهد شد، ابراز داشت: فرایند توزیع با شفافیت، نظم و رعایت مقررات انجام خواهد گرفت.

حسینی رویکرد این طرح را تأمین نهاده دامی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه کمبودی نیز به لحاظ نهاده‌های دامی در شهرستان دیده نشده است.

وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان با نظارت مستمر بر روند توزیع نهاده‌های دامی، در راستای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش دام، کاهش هزینه‌ها و استمرار فعالیت‌های دامداری گام بر می‌دارد.