۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۹

توزیع ۲۵ تن جو دولتی در فرومد میامی؛ دامداران حمایت می‌شوند

میامی- رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از توزیع ۲۵ تن جو دولتی در منطقه فرومد خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از دامداران منطقه انجام گرفته است.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۲۵ تن جو دولتی در منطقه فرومد شهرستان میامی خبر داد و اظهار داشت: این مقدار از سهمیه تخصیصی شهرستان به شرکت تعاونی روستایی ابن یمین تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان جو طبق برنامه‌ریزی و ضوابط مشخص در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت، افزود: هدف این اقدام نیز حمایت از دامداران منطقه بوده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی با تاکید بر اینکه جو تحویلی بین دامداران واحد شرایط توزیع خواهد شد، ابراز داشت: فرایند توزیع با شفافیت، نظم و رعایت مقررات انجام خواهد گرفت.

حسینی رویکرد این طرح را تأمین نهاده دامی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه کمبودی نیز به لحاظ نهاده‌های دامی در شهرستان دیده نشده است.

وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان با نظارت مستمر بر روند توزیع نهاده‌های دامی، در راستای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش دام، کاهش هزینه‌ها و استمرار فعالیت‌های دامداری گام بر می‌دارد.

