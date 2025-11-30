به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زارعیان با اشاره به اجرای سامانه هوشمند توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان یزد، اظهار داشت: از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان آبان‌ماه سال جاری، بیش از ۱۶ هزار و ۹۸۵ حواله الکترونیکی در این سامانه ثبت و صادر شده است.

وی با بیان اینکه این سیستم، توزیع نهاده‌ها را کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری کرده است، افزود: این رویکرد جدید علاوه بر کاهش خطا و سرعت بخشیدن به فرایند تخصیص، امکان دسترسی عادلانه‌تر همه بهره‌برداران به نهاده‌های یارانه‌ای را فراهم کرده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با اشاره به آمار توزیع کود در این بازه زمانی، عنوان کرد: در ۸ ماه گذشته، ۳ هزار و ۹۴۳ تن انواع کودهای شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه از طریق شبکه کارگزاری استان، به صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده توزیع شده است.

زارعیان با تأکید بر لزوم تأمین به موقع نهاده‌ها در فصل کشت، خاطرنشان کرد: تأمین پایدار نهاده‌ها از طریق انبارهای تحت پوشش و مراکز معتبر انجام می‌شود تا کشاورزان استان در کمترین زمان ممکن، نهاده مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی در پایان تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این روند تا پایان سال انجام شده است تا مطمئن شویم هیچ کشاورزی در استان یزد با مشکل کمبود نهاده روبه‌رو نمی‌شود.