شرایط فروش نقدی و نقدی ــ اعتباری ون باری اینرودز تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن موتور ون باری اینرودز را به قیمت حدود یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان با تحویل هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۴ تنها از طریق عاملیتهای مجاز بهمن موتور عرضه میکند. این طرح فروش شامل روشهای نقدی و نقدی–اعتباری میشود.
برای متقاضیان خرید به روش اعتباری، اینرودز با همان قیمت قطعی عرضه میشود و خریداران میتوانند با پیشپرداختهای حدود به ترتیب:
۱. ۶۷۰ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان
۲. ۸۰۴ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان
۳. ۹۳۸ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان وارد فرآیند خرید شوند.
باقیمانده مبلغ خودرو نیز در قالب تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد در اقساط ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماهه قابل پرداخت خواهد بود.
برای شرکت در طرح اعتباری، احراز رتبه اعتباری الزامی است و صدور چکها باید توسط خریدار و با استفاده از چکهای صیادی جدید و ثبتشده در سامانه صیاد انجام گیرد.
اقساط در قالب چکهای صیادی ۳ ماهه صادر میشوند. در حالت ۱۲ ماهه، پرداخت طی ۴ فقره چک انجام میشود؛ در روش ۱۸ ماهه، تسویه از طریق ۶ فقره چک و در روش ۲۴ ماهه از طریق ۸ فقره چک صورت میگیرد که اولین سررسید آن ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود. تمام شرایط پرداخت شامل بیمه بدنه بوده و مبلغ بیمه در اقساط لحاظ شده است.
همچنین، ارائه اصل گواهی امضا، فرم وکالت فک پلاک و اقرارنامه محضری پس از تخصیص شماره شاسی الزامی است.
