رونمایی از دیوارنگاره «ایرانمرد» در میدان امام حسین(ع) شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ولادت امام علی (ع) و سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، از دیوارنگاره‌ای با عنوان «ایرانمرد» در میدان امام حسین (ع) شیراز رونمایی شد.

این دیوارنگاره هنری با محوریت تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و نماهایی از مدال‌آوران و افتخارآفرینان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی طراحی و اجرا شده است. اثری که در قالب پویش فرهنگی «ایرانمرد» شکل گرفته و با هدف ترویج روحیه وطن‌دوستی، ایستادگی و باور به «ما می‌توانیم» به همت هنرمندان و نهادهای فرهنگی شهر شیراز رونمایی شد.

دیوارنگاره تازه نصب‌شده، سردار سلیمانی را در میان پرچم برافراشته ایران نشان می‌دهد؛ چهره‌ای آرام اما مصمم که در نگاهش ایمان و سربلندی نهفته است، در کنار وی تصاویری از قهرمانان ملی که هر یک یادآور توان و عزت ایرانی‌اند به تصویر درآمده است. رنگ‌ها و خطوط اثر با الهام از نور عدالت علوی و غیرت ایرانی طراحی شده تا پیامی روشن برای نسل امروز داشته باشد که راه ایرانمردان ادامه دارد.

این جوان‌مرد از سپاه علی

همچنان پاسدار ایران است

دیوارنگاره ایرانمرد نه فقط یک اثر هنری، بلکه تجلی پیوند میان عشق به ولایت و عشق به میهن است؛ یادبودی از مردی که از مکتب علی (ع) برخاست و در راه پاسداری از ایران و اسلام، جانش را نثار کرد.