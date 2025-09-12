  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

ابلاغ برنامه‌های بزرگداشت روز آتش‌نشانی به امور عمرانی استانداری ها

ابلاغ برنامه‌های بزرگداشت روز آتش‌نشانی به امور عمرانی استانداری ها

رئیس سازمان شهرداری‌ها به مناسبت روز آتش‌نشانی، برنامه‌های ارتقای توان آتش‌نشانان و آموزش شهروندی را به استانداری‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن روز آتش‌نشانی و ایمنی (هفتم مهرماه)، مجموعه برنامه‌های بزرگداشت این روز به استانداری‌ها و شهرداری‌ها برای اجرا در شهرها و روستاهای کشور ارسال شده است.

در این ابلاغیه آمده است: برنامه‌های امسال با هدف ارتقای توان فنی و عملیاتی آتش‌نشانان و امدادگران، توسعه آموزش‌های شهروندی برای مواجهه با حوادث و سوانح، و پاسداشت ایثار و رشادت آتش‌نشانان جان‌باخته و مصدومان عملیات‌های امدادی، از جمله جانفشانی‌های صورت‌گرفته در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تدوین شده است.

همچنین در این ابلاغیه با اشاره به ابلاغیه‌های قبلی بر اهم اقدامات و برنامه‌های اجرایی دارای اولویت و ملاک عمل مرتبط با حوزه مدیریت حوادث و سوانح، لزوم اجرای دقیق موارد ابلاغی و تحقق اهداف تعیین‌شده در سال جاری تأکید شده و مسئولان محلی می‌بایست گزارش اقدامات انجام‌شده را جمع‌بندی و به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال کنند.

محورهای اصلی برنامه‌های بزرگداشت سال ۱۴۰۴ شامل استانداردسازی خدمات آتش‌نشانی، ساخت ایستگاه‌های آتش‌نشانی استاندارد، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی و جذب و آموزش نیروی انسانی ماهر است. همچنین ارتقای توان فنی و عملیاتی، بهره‌گیری از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های پیشگیری، آمادگی و پاسخ به حوادث، تقویت آمادگی جسمانی آتش‌نشانان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی در ایستگاه‌های آتش‌نشانی و گسترش آموزش شهروندی، حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای فرهنگ ایمنی در شهرها و روستاها، از دیگر محورهای اصلی بزرگداشت روز آتش‌نشانی است.

در ادامه ابلاغیه تصریح شده است که برنامه‌های اجرایی این مناسبت در سه سرفصل برگزاری مراسم بزرگداشت، اقدامات درون‌سازمانی و آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه و به استان‌ها ارسال شده و هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند متناسب با شرایط، منابع مالی و امکانات موجود نسبت به اجرای آن‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان تأکید کرده است: اجرای هماهنگ این برنامه‌ها، علاوه بر ارتقای سطح ایمنی و آمادگی آتش‌نشانان، موجب افزایش آگاهی عمومی و بهبود فرهنگ ایمنی در سطح جامعه خواهد شد.

کد خبر 6586736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها