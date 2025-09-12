به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن روز آتش‌نشانی و ایمنی (هفتم مهرماه)، مجموعه برنامه‌های بزرگداشت این روز به استانداری‌ها و شهرداری‌ها برای اجرا در شهرها و روستاهای کشور ارسال شده است.

در این ابلاغیه آمده است: برنامه‌های امسال با هدف ارتقای توان فنی و عملیاتی آتش‌نشانان و امدادگران، توسعه آموزش‌های شهروندی برای مواجهه با حوادث و سوانح، و پاسداشت ایثار و رشادت آتش‌نشانان جان‌باخته و مصدومان عملیات‌های امدادی، از جمله جانفشانی‌های صورت‌گرفته در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تدوین شده است.

همچنین در این ابلاغیه با اشاره به ابلاغیه‌های قبلی بر اهم اقدامات و برنامه‌های اجرایی دارای اولویت و ملاک عمل مرتبط با حوزه مدیریت حوادث و سوانح، لزوم اجرای دقیق موارد ابلاغی و تحقق اهداف تعیین‌شده در سال جاری تأکید شده و مسئولان محلی می‌بایست گزارش اقدامات انجام‌شده را جمع‌بندی و به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال کنند.

محورهای اصلی برنامه‌های بزرگداشت سال ۱۴۰۴ شامل استانداردسازی خدمات آتش‌نشانی، ساخت ایستگاه‌های آتش‌نشانی استاندارد، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی و جذب و آموزش نیروی انسانی ماهر است. همچنین ارتقای توان فنی و عملیاتی، بهره‌گیری از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های پیشگیری، آمادگی و پاسخ به حوادث، تقویت آمادگی جسمانی آتش‌نشانان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی در ایستگاه‌های آتش‌نشانی و گسترش آموزش شهروندی، حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای فرهنگ ایمنی در شهرها و روستاها، از دیگر محورهای اصلی بزرگداشت روز آتش‌نشانی است.

در ادامه ابلاغیه تصریح شده است که برنامه‌های اجرایی این مناسبت در سه سرفصل برگزاری مراسم بزرگداشت، اقدامات درون‌سازمانی و آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه و به استان‌ها ارسال شده و هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند متناسب با شرایط، منابع مالی و امکانات موجود نسبت به اجرای آن‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان تأکید کرده است: اجرای هماهنگ این برنامه‌ها، علاوه بر ارتقای سطح ایمنی و آمادگی آتش‌نشانان، موجب افزایش آگاهی عمومی و بهبود فرهنگ ایمنی در سطح جامعه خواهد شد.