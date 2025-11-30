به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان، سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی، مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کنگره، با بیان اینکه بیماری‌های شایع کودکان هر سال با توجه به تغییرات فصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند، گفت: در آستانه زمستان با موج آنفلوانزا و بیماری‌های تنفسی مواجه هستیم و بیمارستان‌های کودکان اکنون تحت فشار این موج قرار دارند.

وی اعلام کرد بیست و یکمین دوره این کنگره از ۲۰ تا ۲۳ آذرماه برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون رشد و تکامل، تغذیه، بیماری‌های جنینی و نوزادان نارس، عفونت‌ها و شایع‌ترین بیماری‌های اطفال در رشته‌های فوق‌تخصصی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

حوادث، بلایا و درس‌آموخته‌های جنگ ۱۲ روزه

رئیس کنگره با اشاره به اینکه تجارب پزشکی به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲ روزه اهمیت بازنگری در نظام تاب‌آوری سلامت کودکان را دوچندان کرده است، افزود: به همین دلیل محور کنگره امسال را حوادث و بلایا تعیین کرده‌ایم. پیش‌بینی می‌کنیم بین هزار تا ۱۲۰۰ شرکت‌کننده از بیش از ۲۰ رشته تخصصی، فوق‌تخصصی و پرستاری در کنگره حضور یابند و از امتیازات بازآموزی بهره‌مند شوند.

وی توضیح داد که قرار است در هر پنل و کارگاه، برنامه‌هایی اجرایی برای افزایش تاب‌آوری نظام سلامت تدوین شود تا پس از جمع‌آوری در قالب یک کتابچه رسمی به وزارت بهداشت ارائه گردد.

در ادامه نشست، سعید صدر، دبیر علمی کنگره، با اشاره به آسیب‌پذیری ویژه کودکان در بحران‌ها گفت: کشور ما با حوادث طبیعی و غیرطبیعی متعدد مواجه است و با توجه به تفاوت‌های اساسی طب کودکان و بزرگسالان، باید مدیریت بحران در حوزه اطفال را جدی‌تر دنبال کنیم.

وی بیان کرد که کنگره امسال شامل ۲۷ نشست کارشناسی در مدت ۴ روز است و موضوعاتی مانند مدیریت بیمارستان‌ها در شرایط جنگ، سیل، زلزله، مسمومیت‌ها، تشعشعات هسته‌ای و شیمیایی و آسیب‌های روان‌پزشکی کودکان بررسی خواهد شد.

صدر افزود: در جنگ اخیر مشاهده کردیم که پیگیری درمان بیماران مزمن مختل شد. در این کنگره مدیریت دارو، احیای اطفال در بحران، مدیریت راه‌های هوایی، ارزیابی نوار قلب، نقش بانک خون و آمادگی‌های پرستاری و پزشکی به‌طور تخصصی بررسی می‌شود.

دبیر کنگره بر ضرورت آموزش گسترده کمک‌های اولیه تأکید کرد و گفت: این آموزش‌ها در طب کودکان کمتر از طب بزرگسالان ارائه شده و ما تلاش می‌کنیم تیم‌های درمانی را در سطوح مختلف توانمندسازی کنیم تا در حوادث بزرگ کمترین تلفات را شاهد باشیم.

چالش‌های بیمارستان‌های کودکان و لزوم بازنگری طرح درمان رایگان زیر ۷ سال

در بخش دیگری از نشست، شمس‌الله نوری‌پور، رئیس بیمارستان کودکان مفید، با اشاره به تجربه‌های پزشکی به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در حوادث اخیر، مجروحیت و شهادت کودکانی را شاهد بودیم و همین موضوع نشان می‌دهد که باید آمادگی تخصصی و هماهنگی میان بخش‌ها افزایش یابد.

وی با اشاره به شرایط بیمارستان مفید گفت: این بیمارستان ۱۱۰ تخت بستری و ۹۰ عضو هیئت علمی دارد و ضریب اشغال تخت در زمستان‌ها به ۸۰ درصد می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که گاهی بیماران برای یافتن تخت خالی منتظر می‌مانند.

رئیس بیمارستان مفید همچنین درباره اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال توضیح داد: این طرح برای خانواده‌های کم‌درآمد بسیار سودمند است، اما بسیاری از مراجعان توان مالی بالایی دارند. لازم است این طرح محدود به دهک‌های پایین شود تا منابع مالی بهتر مدیریت شده و کادر درمان کودکان نیز حمایت بیشتری دریافت کند.

وی هشدار داد: در صورت عدم اصلاح این طرح، فاصله بخش دولتی و خصوصی بیشتر می‌شود و تقاضای القایی افزایش می‌یابد؛ در نتیجه خانواده‌های نیازمند برای دریافت خدمات مجبور به مراجعه به بخش خصوصی و پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شوند.