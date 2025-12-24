به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حق‌جویان اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه احتکار کالا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، انبار متعلق به فرد مورد نظر را بازرسی کردند که در جریان آن، ۱۵۶ بطری مایع سفیدکننده، ۵۰۰ جعبه دستمال کاغذی، ۶۰۰ کیلوگرم قند و ۱۰۰ کیلوگرم چای کشف شد.

فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب با اشاره به نظر کارشناسان گفت: ارزش ریالی این محموله احتکارشده حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

حق‌جویان در پایان از تشکیل پرونده برای متهم خبر داد و تصریح کرد: پرونده جهت سیر مراحل قانونی و بررسی‌های تکمیلی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.