کامیونت حامل ۴ تن مرغ قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی لاورچهو این شهرستان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری در محور پارسیان به لنگه به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۴ تن مرغ زنده قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی و حمل کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان نموده و خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.