مجمع عمومی کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، مجمع عمومی کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی ایران امروز یکشنبه ۹ آذر در لابی تالار وحدت برگزار شد و طی آن انتخابات هیئت مدیره و بازرس این کانون صنفی انجام گرفت. این جلسه با حضور اعضای کانون خوانندگان سنتی تشکیل شد و پس از ارائه گزارش عملکرد دوره گذشته و بررسی صورتجلسات، روند رأیگیری برای تعیین ترکیب جدید هیئت مدیره آغاز شد.
بر اساس نتایج اعلامشده و به ترتیب تعداد آرای مأخوذه، حمیدرضا نوربخش، هنگامه اخوان، قاسم رفعتی، مظفر شفیعی و حسن بخشی بهعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی انتخاب شدند. همچنین ناصر عطاپور و مهیار شادروان بهعنوان اعضای علیالبدل معرفی شدند.
در بخش انتخاب بازرس نیز، فاطمه مقدم بهعنوان بازرس کانون و غلامرضا رضایی بهعنوان بازرس علیالبدل برگزیده شدند.
