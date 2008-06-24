اعضای هیئت مدیره کانون خوانندگان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر مجمع عمومی نوبت دوم کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی امروز از ساعت 15 در خانه هنرمندان برگزارو اعضای دوره جدید هیئت مدیره این کانون پس از رای گیری مشخص شدند.

درابتدا، اعضای هیئت مدیره سابق به روی صحنه رفتند و پس از ارائه گزارشی از فعالیت دوساله این کانون به سوالات اعضای حاضر در خصوص نواقص و کاستی های کانون خوانندگان پاسخ دادند.

در ادامه با منحل شدن هیئت مدیره و پس ازتشکیل هیئت رییسه جلسه که متشکل از دکتر سریر،استاد ابراهیمی،قلی نژاد ومهناز روستا بودهر یک از نامزدها در چند دقیقه به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.

در این مجمع که با حضور حدود230نفر برگزار شد پس از رای گیری اعضای جدید به ترتیب تعدا آراء بدین شرح برگزیده شدند:

حمیدرضا نوربخش با203رای،هنگامه اخوان178،نصرالله ناصح پور171،مظفر شفیعی169 وعبدالحسین مختاباد با104رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و فاطمه مقدم با 145 رای به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

همچنین فاضل جمشیدی و قاسم رفعتی هر یک با 84 و 26 رای به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم و فریبا داودی با 43 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.