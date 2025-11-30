به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، ظهر یکشنبه در آئین نمادین به صدا در آمدن زنگ خاک در هنرستان کشاورزی بم بر نقش کلیدی تربیت نیروی انسانی متخصص در توسعه کشاورزی منطقه تأکید و گفت: امروز شاهد بودیم که هنرجویان با جدیت در حال کسب مهارت‌های عملی هستند و رشته‌هایی مانند ماشین‌های کشاورزی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه آموزشگاه‌های ما باید پلی بین علم نوین و نیازهای عملی کشاورزان باشند افزود: کشاورزی مدرن بدون نیروی انسانی کار آزموده، صرفاً به خرید تجهیزات خلاصه می‌شود که نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.

فرماندار بم با تأکید بر لزوم توسعه کشاورزی علمی و مکانیزه، تصریح کرد: کشاورزی امروز باید مبتنی بر علم و فناوری باشد؛ چرا که بدون نگاهی علمی، نمی‌توان به بهره‌وری مطلوب دست یافت.

عیدی، گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد کشاورزی منطقه به‌صورت نیمه مکانیزه انجام می‌شود و این بدان معناست که بخش قابل توجهی از فرآیندها هنوز نیازمند دخالت دست و دانش فنی متوسط است.

وی ادامه داد: برای جهش به سمت کشاورزی پیشرفته، تکمیل این چرخه با نیروی انسانی آموزش دیده ضروری است.

عیدی، نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین سرمایه توسعه کشاورزی شهرستان بم دانست و عنوان کرد: در کنار آب و خاک، وجود نیروی انسانی متخصص عامل اصلی بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها است.

وی فعالیت‌های مؤثر آموزش و پرورش در تربیت نیروی فنی بخش کشاورزی را قابل تقدیر خواند و بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از هنرستان‌ها تأکید کرد.

فرماندار بم تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، کشاورزی منطقه باید به سمت مدل‌های مبتنی بر داده‌ها حرکت کند، به گونه‌ای که استفاده از سامانه‌های مدیریت نیتروژن و فسفر با استفاده از داده‌های مکانی می‌تواند بهره‌وری را به شدت افزایش دهد.

عیدی، چشم‌انداز توسعه شهرستان بم را بر سه پایه اساسی کشاورزی و دامپروری، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و گردشگری استوار دانست.

وی تأکید کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه کشاورزی، بستر تحقق توسعه پایدار منطقه را فراهم خواهد کرد و زنگ خاک امروز، یادآوری این اصل بود که توسعه بدون توجه به پایه و اساس تولید، یعنی خاک، محقق نخواهد شد.

خاک سنگ بنای امنیت غذایی است

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بم نیز با تشریح اهمیت منابع خاکی، اظهار داشت: منابع خاکی از سرمایه‌های حیاتی بشر به شمار می‌روند و بخش عمده‌ای از امنیت غذایی جوامع به حاصلخیزی این منابع وابسته است.

عباس رخشان، با اشاره به وابستگی بیش از ۹۵ درصدی مواد غذایی انسان به خاک، حفاظت از این منبع را وظیفه‌ای همگانی دانست و هشدار داد: منابع خاک حاصل‌خیز محدود بوده و از بین رفتن یا آلوده شدن آن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نسل‌های آینده وارد می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی بم در ادامه به موضوع فرسایش خاک پرداخت و افزود: در شرایط طبیعی، برای تشکیل تنها یک سانتی‌متر خاک سطحی و حاصل‌خیز، ممکن است صدها تا هزاران سال زمان نیاز باشد که این نشان می‌دهد که تخریب این لایه نازک ظرف چند سال، جبران‌ناپذیر است.

رخشان، تصریح کرد: از این رو لازم است همه ارگان‌ها، کشاورزان و مردم نسبت به حفظ این منبع خدادادی حساس باشند و از آلوده‌سازی و فرسایش آن جلوگیری کنند.

رئیس جهاد کشاورزی بم آلودگی‌های شیمیایی ناشی از استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی ناایمن را یکی از تهدیدات جدی علیه کیفیت خاک منطقه دانست.

رخشان، به نقش آموزش و ترویج در ارتقای آگاهی کشاورزان در زمینه بهره‌برداری درست از منابع خاکی اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین مراسمی گامی مهم در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از خاک است.