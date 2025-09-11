وحدت عیدی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال «جشن خرما» طبق روال سالهای گذشته، با هدف ایجاد شادابی و نشاط و همچنین معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه، با حضور دهها هزار نفر از سراسر کشور توسط منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شهرستان بم برگزار خواهد شد.
عیدی، با بیان اینکه این جشنواره همراه با برنامههای متنوع فرهنگی و مفرح هنری است، گفت: جشن خرما امسال از تاریخ ۲۳ الی ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم برگزار میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی بم، گفت: بهترین و مرغوبترین خرمای جهان در بم، در شرق استان کرمان تولید میشود و در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار کشاورز کار برداشت خرما را از نخلستانهای این شهر آغاز کردهاند.
عیدی، رقم «رطب مضافتی» را از بینظیرترین ارقام خرما در جهان دانست و افزود: خرمای معروف بم به ۵۳ کشور دنیا صادر میشود و در سال گذشته، ۲۶ هزار تن صادرات خرما از این شهرستان به کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است.
فرماندار بم از تلاشهای مجموعه دستاندرکاران و دستگاههای اجرایی در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر این جشن و همچنین تأمین امنیت و آرامش برای شرکتکنندگان قدردانی کرد.
