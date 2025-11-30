آیت الله لائینی: تمام مستضعفان جهان به ملت ایران دلگرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در مراسم هفتمین روز تدفین شهید خوشنام مرکز توانبخشی امام علی (ع) ویژه جانبازان نخاعی با اشاره به تشییع جنازه باشکوه شهدا در روز شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: تجلیل از شهید نشانه زنده بودن روح حماسه و ایثار در میان ملت است زیرا شهید مرده‌ای همچون دیگران نیست و قرآن صراحتاً اعلام می‌کند شهید زنده است.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین ناسپاسی نسبت به شهدا کم‌رنگ شدن آرمان‌ها و ارزش‌های آنان و ایجاد اختلاف و دودستگی است زیرا این مسائل ضربه سنگینی به راه و هدف شهدا وارد می‌کند و اگر ارواح شهدا مشاهده کنند که مردم دچار تفرقه و چندصدایی هستند روحشان آزرده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با استناد به آیاتی از سوره آل عمران تصریح کرد: تجلیل از پیکر شهدا باید به درس گرفتن از آرمان‌ها، ارزش‌ها و مسیر شهید تبدیل شود به ویژه در شرایط حساسی که امروز جامعه در آن قرار دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به جایگاه ایران در جبهه مستضعفان جهان افزود: تمام مستضعفان دنیا به ملت ایران دلگرم هستند و اگر ایران به عنوان مرکز جبهه مقاومت سقوط کند جریانات آزادی‌خواه در جهان سرکوب خواهند شد ایران حرم است و اگر این حرم حفظ شود سایر حرم‌ها نیز حفظ خواهند شد.

وی تأکید کرد: همان‌طور که مستضعفان به ما دل خوش کرده‌اند تمام ظالمان و نیروهایشان نیز چشم دوخته‌اند تا این مرکزیت و مقاومت را از بین ببرند و در چنین شرایطی باید پرچمدار واقعی را دید به سخنان او عمل کرد و پشت سر او حرکت نمود.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اگر کشتی انقلاب همراه ناخدای باتقوا باشد قطعاً به سلامت به ساحل نجات می‌رسد وگرنه شکست خواهیم خورد.

آیت‌الله محمدی لائینی درباره رابطه حق و استحقاق توضیح داد: پیروزی و شکست تابع صرف حقانیت نیست بلکه تابع استحقاق است و چه‌بسا جبهه‌ای حق باشد اما استحقاق پیروزی نداشته باشد همان‌طور که امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند مردم باطل اجتماع دارند اما حق پراکنده است و در نتیجه خداوند کمکی نمی‌کند آنان باطل‌اند اما استحقاق پیروزی دارند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر شرایط استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را حفظ نکنیم بار دیگر به نوکری آمریکا و صهیونیست‌ها بازمی‌گردیم و همه دستاوردها از بین می‌رود.