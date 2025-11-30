استقلال بدون محروم به دربی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای دیدار حساس دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس آماده می‌کند که آبی‌پوشان برای این مسابقه هیچ بازیکن محرومی ندارند.

این دیدار روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد و به‌طور سنتی یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل فوتبال ایران محسوب می‌شود.

استقلال امروز (یکشنبه) در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف فولاد خوزستان رفت و شاگردان ریکاردو ساپینتو در یک مسابقه سخت و نزدیک، موفق شدند با نتیجه یک بر صفر از سد حریف عبور کنند. این پیروزی باعث شد آبی‌ها با روحیه‌ای مناسب و بدون دغدغه محرومیت وارد اردوی آماده‌سازی دربی شوند.

استقلال حالا با آرامش بیشتری خود را برای دربی مهیای می‌کند و امیدوار است روند مثبت خود را در حساس‌ترین بازی نیم‌فصل ادامه دهد.