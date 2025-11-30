  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

استقلال بدون محروم به دربی رسید

استقلال بدون محروم به دربی رسید

تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل پرسپولیس در دربی ۱۰۶ بازیکن محرومی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای دیدار حساس دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس آماده می‌کند که آبی‌پوشان برای این مسابقه هیچ بازیکن محرومی ندارند.

این دیدار روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد و به‌طور سنتی یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل فوتبال ایران محسوب می‌شود.

استقلال امروز (یکشنبه) در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف فولاد خوزستان رفت و شاگردان ریکاردو ساپینتو در یک مسابقه سخت و نزدیک، موفق شدند با نتیجه یک بر صفر از سد حریف عبور کنند. این پیروزی باعث شد آبی‌ها با روحیه‌ای مناسب و بدون دغدغه محرومیت وارد اردوی آماده‌سازی دربی شوند.

استقلال حالا با آرامش بیشتری خود را برای دربی مهیای می‌کند و امیدوار است روند مثبت خود را در حساس‌ترین بازی نیم‌فصل ادامه دهد.

کد خبر 6673429
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها