به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان امروز یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به مصاف هم رفتند.

پیش از آغاز این دیدار، صالح حردانی بازیکن استقلال و وریا غفوری مربی آبی‌پوشان با تشویق گسترده هواداران روبه‌رو شدند و فضای ورزشگاه رنگ و بوی ویژه‌ای به خود گرفت.

با این حال، هواداران استقلال نسبت به قطع بودن سامانه بلیت‌فروشی این مسابقه گلایه داشتند و این موضوع باعث نارضایتی تعدادی از تماشاگرانی شد که برای ورود به ورزشگاه با مشکل مواجه شده بودند.

علاوه بر این، جمعی از هواداران نسبت به عدم تعویق بازی‌های استقلال و فشردگی دیدارهای این تیم تا زمان برگزاری دربی اعتراض کرده و این تصمیم را به ضرر تیم خود دانستند.

حدود ۳ هزار نفر از هواداران استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس حضور پیدا کردند و تیم‌شان را از نزدیک حمایت کردند.

هواداران همچنین نسبت به آلودگی هوای تهران انتقاد کرده و معتقد بودند این شرایط می‌توانست باعث تعویق مسابقه شود؛ چرا که سلامت بازیکنان در چنین وضعیتی به خطر می‌افتد.