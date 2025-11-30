  1. ورزش
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

گلایه هواداران استقلال از سازمان لیگ/ دو آبی‌پوش تشویق شدند

گلایه هواداران استقلال از سازمان لیگ/ دو آبی‌پوش تشویق شدند

هواداران تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با فولاد خوزستان به دلیل عدم تعویق بازی این تیم از سازمان لیگ گلایه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان امروز یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به مصاف هم رفتند.

پیش از آغاز این دیدار، صالح حردانی بازیکن استقلال و وریا غفوری مربی آبی‌پوشان با تشویق گسترده هواداران روبه‌رو شدند و فضای ورزشگاه رنگ و بوی ویژه‌ای به خود گرفت.

با این حال، هواداران استقلال نسبت به قطع بودن سامانه بلیت‌فروشی این مسابقه گلایه داشتند و این موضوع باعث نارضایتی تعدادی از تماشاگرانی شد که برای ورود به ورزشگاه با مشکل مواجه شده بودند.

علاوه بر این، جمعی از هواداران نسبت به عدم تعویق بازی‌های استقلال و فشردگی دیدارهای این تیم تا زمان برگزاری دربی اعتراض کرده و این تصمیم را به ضرر تیم خود دانستند.

حدود ۳ هزار نفر از هواداران استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس حضور پیدا کردند و تیم‌شان را از نزدیک حمایت کردند.

هواداران همچنین نسبت به آلودگی هوای تهران انتقاد کرده و معتقد بودند این شرایط می‌توانست باعث تعویق مسابقه شود؛ چرا که سلامت بازیکنان در چنین وضعیتی به خطر می‌افتد.

کد خبر 6673289
بهنام روان پاک

