قالیباف: مجلس با ۲۲ قانون مهم، زیرساخت تحول در کشور را فراهم کرده است

نشست جمع زیادی از مدیران رسانههای کشور از طیفها و جریانهای سیاسی مختلف با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه (۸ آذرماه ۱۴۰۴) و در آستانه فرارسیدن روز مجلس برگزار شد.
در این جلسه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید، ابتدا حدود ۳۰ نفر از مدیران مسئول رسانههای کشور به بیان دیدگاهها، انتقادات، گلایه و پیشنهادات و پرسشهای خود درباره مسائل مختلف کشور از جمله مسائل رسانهها پرداختند. سپس در بخش پایانی این نشست، محمدباقر قالیباف با اشاره به برخی نکات مدیران مسئول رسانهها درباره جنگ ۱۲ روزه با بیان اینکه باید بپذیریم شرایط قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه متفاوت است، گفت: دشمن صهیونیستی با حمایتهای همه جانبه دولت کنونی آمریکا اقدام خودش را انجام داد اما مردم ایران مقابل این توطئه ایستادند.
وی با اشاره به تحرکات دشمن صهیونیستی در منطقه از جمله سوریه، لبنان، عراق و قطر تاکید کرد: این واقعیتها پیش روی ماست و در مقابل این دشمن باید با اقتدار، آمادگی و قدرت مقابل این دشمن بایستیم.
قالیباف با یادآوری جزئیاتی از جنگ ۱۲ روزه افزود: من یک بار دیگه در زندگی ام مشاهده کردم، حضرت آقا همانند دوران دفاع مقدس که به نمایندگی از امام خمینی (ره) در جبهههای اهواز حاضر بودند، در میدان و اتاق فرماندهی جنگ حاضر شدند و قبل از ساعت ۸ صبح روز آغاز تهاجم دشمن، همه فرماندهانی که منصوب شدند به صورت حضوری توجیه شدند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشادت رزمندگان موشکی در ایام این جنگ و شهادت آنها اظهار کرد: دشمن فکر نمیکرد ما با قدرت برگردیم اما با فداکاری و تلاش رزمندگان مان، در روزهای پنجم الی ششم جنگ، ما غلبه آتش بر دشمن پیدا کردیم و نواخت تیر و آتشمان، روز به روز بهتر و دقیقتر شد یعنی به تناسب اینکه آنها در فضای ما بودند، ما در فضا و زمین آنها بودیم و هرجا را اراده کردیم، زدیم.
قالیباف با تاکید بر اینکه ما با همه ناتو درگیر بودیم و این واقعیت مشهودی است، گفت: ترامپ در سال ۲۰۱۶ که رئیس جمهور آمریکا شد، ۴ میلیارد دلار از کشورهای منطقه عربی دریافت کرد تا سیستم پدافند مشترک بین کشورها ایجاد کند که این شبکه پدافندی، غیر از سیستم گنبد آهنین و پدافند ناتو و سایر سامانههای ضد موشک منطقه است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در چنین شرایطی ما در عملیاتهای موشکی خود لایههای پدافندی ناتو و غیره را رد کردیم؛ در روز اول و دوم، حجم پهپادهای ما با هواپیماهایی که آنها در آسمان داشتند برابر بود و هواپیماهای شأن حتی فرصت نمیکردند در فرودگاه خودشان فرود بیایند و گاهاً در فرودگاه کشور دیگری فرود میآمدند و بعداً به فرودگاه خودشان میرفتند.
وی عنوان کرد: نهایتاً در روز پنجم و ششم آنها منفعل شدند زیرا زمین و آسمان آنها در دستان ما بود و هر کجا را اراده کردیم، زدیم؛ و همینجا بود که وَنس، معاون رئیس جمهور آمریکا از روز ششم مستقیماً پیگیری کرد که ما حاضر هستیم وزیر خارجه ایران را در هر کجا ببینیم اما شما آتش بس را بپذیرید.
قالیباف با بیان اینکه آنها به هیچیک از اهدافشان نرسیدند، گفت: در یکی از مراسمهای سالگرد شهید حسن تهرانی مقدم گفتم که ما حتماً به توان موشکی خودمان افتخار میکنیم اما دید و باورم این است، آنچه جمهوری اسلامی ایران را مستحکم، مقتدر و ماندگار میکند، قلب مردم ایران است، نه فقط موشکهای ما و در کنار قدرت موشکهای ما، یکپارچگی مردم و انسجام اجتماعی باعث شد لذت پیروزی بر دشمن را درک کنیم و بچشیم.
وی تاکید کرد: با اطمینان میگویم که قدرت ما از جهت کمی و کیفی، با همه مسائل و سختیها، بیشتر از گذشته است زیرا تجربههایی که ما در بعد عملیاتی، تکنیکی و تاکتیکی در یک سال اخیر به خصوص جنگ ۱۲ روزه به دست آوردیم اصلاً قابل مقایسه با قبل نیست.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه انسجام اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد و رسانهها در این زمینه مؤثر هستند، افزود: این مؤلفه نباید لقلقه زبان باشد بلکه باید باور ما باشد؛ در این حوزه نیازمند محبت، گذشت و همچنین انتقاد سازنده هستیم تا مردم با قلب خود و اعتماد که مهمترین عامل سرمایه اجتماعی است، احساس کنند که همه ما در حال تلاش برای حل مشکلات آنها هستیم.
وی اظهار کرد: در طول عمر رژیم صهیونیستی، هیچ نیرویی نتوانست تلآویو را زیر آتش قرار دهد که این موضوع در جنگهای سابق این رژیم با کشورهای عربی قابل مشاهده است.
وی افزود: در کنار رژیم صهیونیستی، وقتی آمریکاییها به خاک ایران تجاوز کردند، ما نیز مقر سنتکام را مورد هدف قرار دادیم و اگر آنها ۱۴ بمب پرتاب کردند ما ۱۴ موشک به مقر سنتکام شلیک کردیم و ۷ موشک به این پایگاه مهم اصابت کرد.
وی ادامه داد: با توجه به گنبد آهنین، دکترین نظامی آنها و موشکهایی که در اختیار داشتند، باید عنوان کرد که مطابق اطلاعات جمع آوری شده و گزارشها، حجم تخریب موشکهای ما بسیار قابل توجه بوده است.
۲۲ قانون داریم که هر کدام میتواند تحول ایجاد کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مجلس در سالهای اخیر گفت: به جرأت میگویم که ما ۲۲ قانون داریم که هر کدام میتواند تحول ایجاد کند زیرا آنها را با درایت، پختگی و به صورت هدفمند پیگیری کردهایم تا زیرساخت قانونی لازم برای تحول در کشور ایجاد شود؛ به عنوان مثال قانون نظام تأمین مالی فرصتهای بزرگی را ایجاد میکند اما متأسفانه به این قانون در اجرا بی توجهی میشود.
قالیباف با بیان اینکه در عرصه قانون متورم هستیم به فرایند تنقیح قوانین و حذف قوانین زائد اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر با کمک هوش مصنوعی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون که در طول ۱۱۹ سال قانون گذاری در کشور مصوب شده را جمع آوری و دسته بندی کردهایم این سامانه با عنوان سامانه قانون یار اکنون در اختیار عموم مردم است و البته این تعداد قانون را در تنقیح قوانین به حدود ۳۵۰۰ قانون تبدیل خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح موضوع ناکارآمدی در حل مسائل از سوی برخی حاضران در این نشست، افزود: یکی از اشکالات این است که ما میخواهیم مشکلات را حل کنیم در صورتی که اگر مشکلات را به مسئله تبدیل نکنیم، مشکلات قابل حل نیستند و این یکی از عوامل ناکارآمدی در حل مسائل است؛ در واقع ما باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم و مسئله از سوی ما به رسمیت شناخته شده تابتوانیم مسائل را حل کنیم.
وی بیان کرد: این درحالی است که ما چنین کاری را انجام نمیدهیم و حداکثر شجاعت و تدبیر ما، آن است که مشکل را از نقطهای به نقطه دیگر منتقل میکنیم؛ در این میان برای عبور از این آسیب جدی تلاش کردیم، برنامه هفتم کاملاً مسئله محور باشد؛ لذا از رسانهها میخواهم اگر در جایی از آن مشکلی احساس میکنند که قابل بررسی باشد این نکات را به ما منتقل کنند و ما نیز قادریم اشکالات برنامه ۵ ساله را در کمتر از ۴۵ روز اصلاح کنیم.
قالیباف با بیان اینکه در برنامه هفتم برای حل ۹ مسئله مهم کشور در قالب ۳۰ ماده قانون گذاری و سیاستگذاری شده است، اظهار کرد: معتقدم اگر اجرا و تحقق همین ۳۰ ماده از برنامه هفتم، آغاز شود، بسیاری دیگر از موضوعات در دل آنها حل خواهد شد.
وی در این راستا، عنوان کرد: طی ۳۰ سال گذشته همواره گفتهام با هر نگاه و عقیدهای اگر به ایران، انقلاب، آینده فرزندان و اسلام علاقمند هستیم، وظیفه داریم کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم.
قالیباف با تاکید بر اینکه همواره به مسئله کارآمدی تاکید کردهام، گفت: این مهم با هوشمندسازی، شفاف سازی و مردمیسازی محقق میشود.
رئیس مجلس در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه درحالی که ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است نمیشود حرف از مردمیسازی زد، گفت: به عنوان مثال سهام عدالت به حدود ۵۰ میلیون نفر ارائه شده اما مدیریت آن به مردم داده نشده است!
وی در همین زمینه گفت: آیا از میان ۵۰ میلیون نفر سهامدار، افراد توانمندی وجود ندارند که بتوانند پول خود را مدیریت کنند!؟ ما از میان این ۵۰ میلیون نفر، به نخبگان احتیاج داریم که این مسئله را مدیریت کنند و این یعنی مردمیسازی.
بر اساس این گزارش، مدیران رسانههای حاضر در این نشست به ضرورت حمایت از خبرنگاران، اصلاح قانون مطبوعات، رعایت شروط وفاق اجتماعی، ایجاد مفاهمه جدی میان مسئولان و مردم در راستای حل مسائل کشور و توجه به حکمرانی کارآمد و اصلاح ناکارآمدیها پرداختند.
همچنین موضوعات مربوط به فضای مجازی، اصلاح ساختار انرژی، ارزیابی اجرای برنامه هفتم، لزوم دوری از نگاه حاکمیتی به رسانهها و توجه به رسانههای بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت رسانهها برای آسیب شناسی مسائل کشور، ایجاد نظام انتخاباتی تناسبی، افزایش نظارت مجلس بر اجرای قوانین و… از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مدیران رسانههای کشور به آن اشاره کردند.
