روبیو: انتظار پیشرفت بیشتری در مذاکرات اوکراین را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنانی اعلام کرد: ما انتظار پیشرفت بیشتری در مذاکرات اوکراین داریم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه اضافه کرد: می‌خواهیم جنگ در اوکراین پایان یابد. پایان جنگ اولین قدم برای ایجاد مسیری به سوی یک اوکراین باثبات و مستقل است.

این در حالیست که قرار است «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، همراه با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس جمهور و «جرد کوشنر» داماد رئیس جمهور این کشور، امروز یکشنبه (۳۰ نوامبر) با هیئتی از اوکراین دیدار کنند.

نشست مزبور در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد.

ادعای وزیر خارجه آمریکا درباره تمایل این کشور برای پایان درگیری‌های در اوکراین در حالی مطرح می‌شود که ترامپ تا کنون چندین بار اذعان کرده است که کشورهای عضو ناتو هزینه تسلیحات مورد نیاز اوکراین برای جنگ افروزی را پرداخت کرده و واشنگتن آن سلاح‌ها را برای کی یف تأمین می‌کند.