به گزارش خبرنگار مهر، امالبنین محمدی شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان چهاردهمین جشنواره پژوهشی استان افزود: باوجود انجام تحقیقات گسترده در حوزه زنان، بخش زیادی از این تولیدات علمی هنوز منجر به تغییرات میدانی و اثرگذاری ملموس نشده است.
وی تصریح کرد: نبود مسیر مشخص برای تبدیل یافتههای پژوهشی به اقدامات اجرایی، سبب شده بسیاری از مسائل مربوط به زنان همچنان در حد دغدغه باقی بماند و به برنامههای منسجم و عملیاتی تبدیل نشود.
محمدی بر ضرورت حرکت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر مسئله تأکید کرد و بیان داشت: تعریف دقیق، قابل اندازهگیری و اولویتبندیشده مسائل، نخستین گام برای تدوین برنامههای کاربردی و امکانسنجی ارزیابی نتایج است.
وی مسائل حوزه زنان را قابل دستهبندی در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی دانست و معتقد است این تقسیمبندی میتواند به هدفمندتر شدن برنامهریزیها کمک کند.
مدیرکل امور بانوان مازندران همچنین ضمن قدردانی از پژوهشگران و کنشگران حوزه زنان، نقش بسیاری از فعالان اجتماعی بدون عنوان رسمی را در حل مشکلات بانوان پررنگ توصیف و بر اهمیت مشارکت آنان در پیشبرد سیاستهای مربوط به زنان تأکید کرد.
وی تدوین شاخصهای روشن برای پایش وضعیت زنان در استان را ضروری دانست و به شاخصهایی مانند میزان مشارکت اقتصادی بانوان، تعداد فعالان اجتماعی و سهم زنان در مدیریت نهادهای فرهنگی اشاره کرد که باید رصد مستمر شوند.
محمدی با تأکید بر چندبعدی بودن مسائل زنان، این حوزه را دارای جنبههای حقوقی، فرهنگی، روانی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی معرفی کرد و یادآور شد که برنامهریزی در این عرصه نیازمند نگاه جامع و هماهنگ است.
وی در پایان، نقش پژوهش در توسعه پایدار استان را مهم ارزیابی کرد و همکاری دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را در تسریع روند تبدیل دانش نظری به اقدامات کاربردی ضروری دانست.
