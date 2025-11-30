  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

بیش از ۱۷۰ پنل خورشیدی به عشایر شهرستان درمیان اعطا شد

بیرجند- فرماندار شهرستان درمیان از تحویل ۱۷۹ پنل خورشیدی به عشایر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فراشی فرماندار شهرستان درمیان عصر یکشنبه در آیین اعطای پنل‌های خورشیدی به عشایر گفت: این تعداد پنل خورشیدی متحرک با اعتبار ۱۰۲ میلیارد ریال در بین عشایر شهرستان توزیع شد.

وی از استقبال گسترده عشایر از توزیع پنل‌های خورشیدی خبر داد و افزود: این پنل‌ها به سادگی نصب می‌شوند، قابلیت جابجایی در طول کوچ فصلی را دارند و نیازی به زیرساخت ثابت ندارند.

فراشی ادامه داد: توزیع این پنل‌ها برای عشایر شهرستان همچنان ادامه داشته و با پیگیری‌های به عمل آمده حداقل ۲۰۰ دستگاه پنل خورشیدی دیگر تا پایان سال به عشایر شهرستان اختصاص خواهد یافت.

فرماندار درمیان بیان داشت: این پنل‌ها قابل حمل است و قیمت هر عدد آن معادل ۵۷۰ میلیون ریال بوده که از این رقم ۹۰ درصد آن توسط شرکت توانیر و ۱۰ درصد با مشارکت عشایر تأمین شده است.

در این جلسه عشایر منطقه نیز ضمن قدردانی از تحویل پنل‌های خورشیدی، تیغ زنی ایل‌راه‌ها و احداث آبشخور مسائل و موانع خود را از جمله کمبود علوفه دامی و مشکلات ممیزی مراتع عشایری مطرح کردند که نماینده عالی دولت در شهرستان برای بررسی و حل آنها قول پیگیری داد.

