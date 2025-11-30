بیش از ۱۷۰ پنل خورشیدی به عشایر شهرستان درمیان اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فراشی فرماندار شهرستان درمیان عصر یکشنبه در آیین اعطای پنلهای خورشیدی به عشایر گفت: این تعداد پنل خورشیدی متحرک با اعتبار ۱۰۲ میلیارد ریال در بین عشایر شهرستان توزیع شد.
وی از استقبال گسترده عشایر از توزیع پنلهای خورشیدی خبر داد و افزود: این پنلها به سادگی نصب میشوند، قابلیت جابجایی در طول کوچ فصلی را دارند و نیازی به زیرساخت ثابت ندارند.
فراشی ادامه داد: توزیع این پنلها برای عشایر شهرستان همچنان ادامه داشته و با پیگیریهای به عمل آمده حداقل ۲۰۰ دستگاه پنل خورشیدی دیگر تا پایان سال به عشایر شهرستان اختصاص خواهد یافت.
فرماندار درمیان بیان داشت: این پنلها قابل حمل است و قیمت هر عدد آن معادل ۵۷۰ میلیون ریال بوده که از این رقم ۹۰ درصد آن توسط شرکت توانیر و ۱۰ درصد با مشارکت عشایر تأمین شده است.
در این جلسه عشایر منطقه نیز ضمن قدردانی از تحویل پنلهای خورشیدی، تیغ زنی ایلراهها و احداث آبشخور مسائل و موانع خود را از جمله کمبود علوفه دامی و مشکلات ممیزی مراتع عشایری مطرح کردند که نماینده عالی دولت در شهرستان برای بررسی و حل آنها قول پیگیری داد.
