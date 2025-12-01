ناجی: ۲۲.۳ کیلومتر راه روستایی عشایری در آذربایجان غربی آسفالت شد

علی ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این اداره کل در زمینه زیرساخت‌های عشایری در استان اظهار کرد: مناطق عشایری استان به دلیل دور بودن و قرار گرفتن در مناطق مرزی از زیرساخت‌های آب و راه محروم هستند ولی امسال در مناطق قشلاقی استان ۵ طرح آسفالت شامل ۲۲.۳ کیلومتر آغاز شده که از این تعداد سه طرح آسفالت شامل ۱۵ کیلومتر به اتمام رسیده و مابقی در دست اجرا است.

وی با اشاره به اقدامات عشایر استان برای سهولت و دسترسی بهتر عشایر به مناطق ییلاق و قشلاق استان گفت: همچنین امسال دو کیلومتر در کوه‌های صعب العبور مناطق عشایری سنگ شکنی به طول ۲۲ هزار مترمکعب انجام و مسیرگشایی انجام شده است.

مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی از احداث ۸ پل و بهسازی چشمه به طول ۶ کیلومتر در مناطق ییلاقی به خصوص در مناطق شمال استان در بورالان و قطور خبر داد و گفت: در این راستا ۸۵۰ خانوار به صورت مستمر با ۵ تانکر آبرسانی شده است.

ناجی احداث ۴۳۰ واحد سیار سرویس بهداشتی، لایروبی ۴ حلقه قنات، ایجاد دو ایستگاه پمپاژ به طول ۴ کیلومتر خط انتقال، ساخت و توزیع ۳۰۰ تانکر سیار آبرسانی به مناطق عشایری به همراه احداث آبشخورهای گالوانیزه به تعداد ۴ هزار و ۳۷۵ واحد با هدف مدیریت و صرفه جویی و تأمین آب شرب و آب مورد نیاز دام عشایر را از دیگر اقدامات این اداره کل در دو سال اخیر برشمرد.

وی با بیان اینکه با توجه به مشکل خشکسالی و کمبود آب عشایر استان نیز با این چالش مواجه هستند، گفت: در این راستا ۵۸۵ متر آبشخور بتنی در مناطق ییلاق و قشلاقی استان احداث شده است که زمینه دسترسی به آب شرب دام برای عشایر استان را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی استفاده از پنل خورشیدی در بین عشایر استان را مور اشاره قرار داد و افزود: امسال ۳۷۰ دستگاه در این زمینه خریداری کرده ایم و همچنین ۶۰۰ دستگاه نیز با تفاهم نامه بین شرکت توزیع برق استان تأمین شده است.

ناجی ادامه داد: در حال حاضر نیز ۲۳۴ قرار داد اجرا، مطالعه و نظارت پنل‌های خورشیدی در بخش عشایری استان در دست انجام است و تاکنون در زمینه پنل‌های خورشیدی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.