فرمانده انتظامی کرمانشاه به عنوان فرمانده موفق برتر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در دهمین دوره جشنواره مالک اشتر و بر اساس ارزیابیهای دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان «فرمانده موفق برتر» فراجا در سال ۱۴۰۳ انتخاب شد.
در این ارزیابیها، عملکرد فرماندهان استانهای مختلف کشور سنجیده شد و سردار حاجیان با توجه به اشراف فرماندهی و مدیریت، شایستگی دریافت این عنوان را کسب کرد. سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اهدای لوح، از خدمات و تلاشهای مؤثر او در انجام وظایف محوله تقدیر و تجلیل کرد.
در بخشی از متن لوح آمده است: به فضل الهی و بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد و اقدامهای فرماندهی، عملکرد جنابعالی مناسب بوده و به عنوان «فرمانده موفق برتر» برگزیده شدهاید. ضمن تبریک این موفقیت، مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز میداریم.
نظر شما