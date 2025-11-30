  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

فرمانده انتظامی کرمانشاه به عنوان فرمانده موفق برتر انتخاب شد

کرمانشاه – فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در دهمین دوره جشنواره مالک اشتر به عنوان فرمانده موفق برتر فراجا در سال ۱۴۰۳ معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در دهمین دوره جشنواره مالک اشتر و بر اساس ارزیابی‌های دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان «فرمانده موفق برتر» فراجا در سال ۱۴۰۳ انتخاب شد.

در این ارزیابی‌ها، عملکرد فرماندهان استان‌های مختلف کشور سنجیده شد و سردار حاجیان با توجه به اشراف فرماندهی و مدیریت، شایستگی دریافت این عنوان را کسب کرد. سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اهدای لوح، از خدمات و تلاش‌های مؤثر او در انجام وظایف محوله تقدیر و تجلیل کرد.

در بخشی از متن لوح آمده است: به فضل الهی و بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد و اقدام‌های فرماندهی، عملکرد جنابعالی مناسب بوده و به عنوان «فرمانده موفق برتر» برگزیده شده‌اید. ضمن تبریک این موفقیت، مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز می‌داریم.

