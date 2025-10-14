  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

سرهنگ نصرت‌الله صفری فرمانده جدید انتظامی شهرستان دالاهو شد

سرهنگ نصرت‌الله صفری فرمانده جدید انتظامی شهرستان دالاهو شد

کرمانشاه – در مراسمی با حضور فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان محلی، سرهنگ نصرت‌الله صفری به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان دالاهو معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه، آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو با حضور سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های سرهنگ محمدی، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان دالاهو، قدردانی به عمل آمد و سرهنگ نصرت‌الله صفری به‌عنوان فرمانده جدید این شهرستان معرفی گردید.

فرمانده انتظامی استان در سخنانی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت امنیت اجتماعی و تعامل نزدیک پلیس با مردم، برای فرمانده جدید در انجام مأموریت‌های محوله آرزوی موفقیت کرد.

کد خبر 6622077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها