به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان در جلسه نظارت عالی انتظامی شهرستان کرمانشاه که با حضور فرماندهان، معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی عصر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: فرماندهان انتظامی مرد میدان‌اند و باید مردانه و در تراز عالی عمل کنند.

وی با تأکید بر اینکه قناعت به «خوب» و «خیلی خوب» موجب توقف پیشرفت می‌شود، گفت: فرمانده موفق کسی است که برای رسیدن به سطح «عالی و متفاوت» هدف‌گذاری کرده و در حوزه مسئولیتی خود جریان‌سازی کند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه «زمان چه بخواهیم و چه نخواهیم به نام ما ثبت خواهد شد»، افزود: فرمانده باید به‌گونه‌ای عمل کند که آیندگان او را به‌عنوان الگو و نمونه عملکرد حرفه‌ای یاد کنند.

سردار حاجیان داشتن نیروی انسانی مهارت‌محور، حرفه‌ای و تحلیل‌گر را شرط موفقیت عنوان کرد و شناخت دقیق حوزه استحفاظی، ساختار جمعیتی و تحلیل تمام‌عیار منطقه را از ملزومات فرماندهی دانست.

وی با اشاره به نقش حیاتی اشراف اطلاعاتی، تسلط محیطی، تحلیل داده‌ها و شناخت افراد آسیب‌زا و آسیب‌پذیر تأکید کرد: با نوآوری و تغییر تاکتیک باید فرصت برنامه‌ریزی را از مجرمان گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان گفت: برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در تمام مأموریت‌ها، از گشت‌های روزمره تا پیچیده‌ترین عملیات‌ها ضروری است تا با توفیق الهی امنیت و آرامش مطلوب برای شهروندان فراهم شود.