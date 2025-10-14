به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، ظهر سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو با بیان اینکه مأموریت پلیس امروزه تنها محدود به مقابله با جرم نیست، اظهار داشت: کار پلیس یک فعالیت چندرشتهای، چندمهارته و بسیار پیچیده است و یک فرمانده موفق باید در کنار اقتدار و انضباط، دارای دانش جامعهشناسی، روانشناسی، حقوق و بینش اجتماعی روز باشد تا بتواند نقش مؤثر خود را در حل مسائل جامعه ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه پلیس نهادی داناییمحور است، افزود: کارکنان نیروی انتظامی باید علاوه بر مهارتهای حرفهای، روحیه خلاقیت، ابتکار و تعامل اجتماعی را در خود تقویت کنند. امروز پلیس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش و هوشمندی، توانسته است در عرصههای مختلف مأموریتی بهویژه در برخورد با پدیدههای نوظهور امنیتی، عملکردی قابلتحسین داشته باشد.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: پلیس تنها ضامن امنیت نیست بلکه سرمایهساز اجتماعی نیز محسوب میشود. افرادی که در این نهاد خدمت میکنند، با عملکرد درست و رفتار حرفهای خود، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش میدهند و این بزرگترین دستاورد مأموریت پلیس در جامعه است.
سردار حاجیان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین و دانش روز در ساختار انتظامی گفت: برای مقابله مؤثر با جرایم جدید و پیچیده، پلیس باید همواره بهروز باشد و توانایی خود را متناسب با تحولات اجتماعی و تکنولوژیک ارتقا دهد. وی افزود: در کنار آموزش و رشد نیروهای پلیس، مردم نیز باید نسبت به تهدیدات نوین از جمله کلاهبرداریهای اینترنتی و جرایم سایبری آگاهی لازم را کسب کنند تا امنیت جامعه پایدارتر شود.
وی با بیان اینکه «پلیس نهادی تأثیرگذار در تمامی حوزهها از سیاست و اقتصاد تا فرهنگ و اجتماع است» تصریح کرد: لباس مقدس فراجا فرصتی برای خدمت خالصانه به مردم است و هر پلیس باید بکوشد تا اثری نیک و ماندگار از خود در ذهن جامعه و همکارانش بر جای بگذارد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی استان در تأمین امنیت و آرامش شهروندان، تأکید کرد: پلیس با تمام توان در مسیر حفظ نظم و آسایش مردم گام برمیدارد و در راه امنیت جامعه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.
