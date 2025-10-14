  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

سرهنگ شهرام کسانی فرمانده جدید انتظامی قصرشیرین شد

سرهنگ شهرام کسانی فرمانده جدید انتظامی قصرشیرین شد

کرمانشاه – مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین با حضور فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان برگزار و سرهنگ شهرام کسانی به‌عنوان فرمانده جدید معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه، آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین با حضور سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، و جمعی از مدیران و مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات سرهنگ ایمان مرادی، فرمانده پیشین انتظامی قصرشیرین، قدردانی شد و سرهنگ شهرام کسانی به‌عنوان فرمانده جدید این شهرستان معرفی گردید.

فرمانده انتظامی استان در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های سرهنگ مرادی، بر اهمیت تقویت نظم، امنیت و تعامل مؤثر با مردم تأکید کرد و برای فرمانده جدید آرزوی موفقیت نمود.

کد خبر 6622065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها