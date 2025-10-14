سرهنگ شهرام کسانی فرمانده جدید انتظامی قصرشیرین شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه، آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین با حضور سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، و جمعی از مدیران و مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات سرهنگ ایمان مرادی، فرمانده پیشین انتظامی قصرشیرین، قدردانی شد و سرهنگ شهرام کسانی به‌عنوان فرمانده جدید این شهرستان معرفی گردید.

فرمانده انتظامی استان در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های سرهنگ مرادی، بر اهمیت تقویت نظم، امنیت و تعامل مؤثر با مردم تأکید کرد و برای فرمانده جدید آرزوی موفقیت نمود.