سردار «علی محمدی» فرمانده برتر نیروهای مسلح کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلونهمین دوره تحلیف دانشآموختگی و میثاق مجاهدان فیسبیلالله روز سه شنبه در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد و جمعی از دانشآموختگان جدید ناجا با آرمانهای امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهیدان والا مقام تجدید میثاق کردند.
در این مراسم، امیر سرلشکر موسوی با اشاره به جایگاه مردمی پلیس گفت: مردم پلیس را حافظ خود میدانند و از صمیم قلب او را دوست میدارند و این سرمایهای بسیار ارزشمند است.
همچنین سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، ضمن تقدیر از تلاشهای جوانان مؤمن و متعهد کشور، تصریح کرد: امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی، ثمره ایمان، تدبیر و تعهد نسل جوان این سرزمین است.
در بخش دیگری از این آئین، سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی استان آذربایجانشرقی، به عنوان فرمانده موفق و برتر نیروهای مسلح و نمونه کشوری در جشنواره مالک اشتر معرفی و مفتخر به دریافت لوح سپاس از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شد.
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