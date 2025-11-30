به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد که امکان احداث و بهرهبرداری از جایگاههای عرضه گاز مایع (LPG) برای مصارف سوخت خودرویی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری ۸ پالایشگاه کشور فراهم شد.
به استناد تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۷) تصویبنامه هیئت محترم وزیران، بدینوسیله به اطلاع سرمایهگذاران و متقاضیان محترم میرساند، امکان احداث و بهرهبرداری از جایگاههای عرضه گاز مایع (LPG) برای مصارف سوخت خودرویی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاههای کشور (تهران، البرز، مرکزی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، آبادان، اهواز و اصفهان)، با رعایت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، فراهم شده است.
لذا از علاقهمندان به مشارکت و سرمایهگذاری در این بخش از سبد انرژی کشور دعوت میشود درخواست خود را از طریق درگاه ملی صدور مجوزها به نشانی www.mojavez.ir ثبت کنند.
