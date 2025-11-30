جزئیات حادثه سقوط «رضا امیرخانی» تشریح شد

میلاد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز سانحه برای رضا امیرخانی نویسنده شناختهشده کشور در هنگام پرواز با پاراگلایدر در دماوند خبر داد.
رئیس اورژانس دماوند در ادامه اظهار داشت: این حادثه حدود ساعت ۱۵ امروز در سایت پرواز امامزاده هاشم رخ داد و تیمهای امدادی هلال احمر بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: عملیات انتقال مصدوم به دلیل سختی شرایط منطقه و موقعیت حادثه حدود دو ساعت به طول انجامید و پس از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلال احمر، تحویل نیروهای اورژانس شد.
رئیس اورژانس دماوند بیان کرد: رضا امیرخانی ۵۲ ساله بوده و در زمان انتقال دچار تروماهای متعدد و کمی افت سطح هوشیاری بود اما وضعیت عمومی او نگرانکننده گزارش نمیشود.
حسینی خاطرنشان کرد: مصدوم پس از تحویل به اورژانس به بیمارستان سوم شعبان گیلاوند منتقل شد و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
گفتنی است، رضا امیرخانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جریان پرواز تفریحی با پاراگلایدر در ارتفاعات مشاء دماوند دچار سانحه شد و پس از انتقال اولیه، هماکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان سوم شعبان گیلاوند تحت درمان قرار دارد.
براساس اطلاعات بهدستآمده، تیم پزشکی بیمارستان پس از انجام بررسیهای تخصصی و مشاهده تصاویر سیتیاسکن، وضعیت جسمی این نویسنده را قابل پیگیری توصیف کرده و اعلام کردهاند که امید به بهبود او وجود دارد. به گفته یک منبع آگاه، مقدمات انتقال وی به یکی از مراکز درمانی مجهز تهران نیز در حال انجام است تا مراقبتهای تکمیلی ادامه یابد.
رضا امیرخانی که سالهاست علاقهمندی جدی به ورزشهای هوایی از جمله چتربازی و پاراگلایدر دارد، به واسطه تغییرات ناگهانی باد در منطقه مشاء دچار سقوط شده است.
امیرخانی نویسنده آثار مطرحی چون منِ او، قیدار و نیمدانگ پیونگیانگ محسوب میشود.
گفتنی است تلفن همراه وی پس از وقوع حادثه خاموش بوده و بنا بر اطلاعات نزدیکان، آخرین فعالیت او در فضای مجازی مربوط به پیش از ظهر امروز بوده است.
