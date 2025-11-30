  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

محموله دوچرخه‌های قاچاق در دیلم توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۷ میلیارد در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۰ دستگاه دوچرخه بزرگ به مارک سادول و تعداد ۳۹ دستگاه دوچرخه کوچک به مارک هیلند که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجه ذی صلاح معرفی شد.

