به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۰ دستگاه دوچرخه بزرگ به مارک سادول و تعداد ۳۹ دستگاه دوچرخه کوچک به مارک هیلند که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجه ذی صلاح معرفی شد.