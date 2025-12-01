به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، برای نخستینبار، فیبروسکوپی تشخیصی سوپل راههای هوایی فوقانی بهمنظور شناسایی منبع احتمالی خونریزی، بر بالین یک کودک دچار خونریزی گوارشی در بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان حضرت علیاصغر (ع) انجام شد.
این روش تشخیصی پیشرفته با هدف ارزیابی دقیق حلق، حنجره و راههای هوایی فوقانی، بهعنوان یکی از محتملترین منابع خونریزی، بر روی بیمار کودک انجام گرفت. انجام این پروسیجر توسط دکتر غلامرضا بیاضیان، متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) و با همکاری تیم مجرب بخش مراقبتهای ویژه کودکان صورت پذیرفت.
فیبروسکوپی سوپل با امکان مشاهده دقیق و زنده ساختارهای راه هوایی، نقش مهمی در تشخیص سریع و تصمیمگیری درمانی ایفا میکند. اجرای این روش در کنار تخت بیمار، بدون نیاز به انتقال وی به اتاق عمل، ضمن تسهیل پایش لحظهای، موجب افزایش ایمنی و کاهش ریسکهای مرتبط با جابهجایی بیماران بدحال شد. این اقدام گامی مؤثر در ارتقای کیفیت مراقبتهای ویژه، تسریع در تشخیص و بهبود روند ارائه خدمات فوقتخصصی به شمار میرود.
اجرای نخستین فیبروسکوپی تشخیصی سوپل در PICU بیمارستان کودکان حضرت علیاصغر(ع)، بیانگر پیشرفت قابل توجه در توسعه روشهای کمتهاجمی و استانداردسازی خدمات فوقتخصصی بوده و گامی مهم در دستیابی به استانداردهای جهانی در ارائه خدمات ایمن و پیشرفته به کودکان کشور محسوب میشود.
