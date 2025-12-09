به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی در نشست خبری پس از دیدار با پرسپولیس در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود و بازیکنان ما از دقیقه یک تا پایان بازی خوب بودند. موقعیت‌های خوبی را در جریان مسابقه داشتیم که پیام نیازمند موقعیت‌های خوبی را از ما گرفت و پرسپولیس روی کیفیت فنی ارونوف به گل رسیدند.

او ادامه داد: در نیمه دوم جز ۵ دقیقه ابتدایی، یک بازی کاملاً یکطرفه را داشتیم. پرسپولیس تیم باکیفیتی است و مقابل چنین تیمی هر لحظه تمرکز خودتان را از دست دهید، آنها استفاده خواهند کرد. اگر بازیکنانم نکات تمرینی را دقیق اجرا می‌کردند قطعاً پرسپولیس به دردسر می‌خورد.

او درباره ضعف عمق دفاع پیکان گفت: وقتی آنها حمله می‌کردند باید ضد حمله را در همان بخش انجام می‌دادیم. درباره صحنه گل پرسپولیس، کاملاً در تمرینات بحث کرده بودیم که چگونه گل می‌خوریم. علیپور همانطور که می‌دانستیم پاس به ارونوف داد و از همان صحنه هم استفاده کردند.

سرمربی پیکان یادآور شد: قیمت بازیکن و کیفیت آنها در چنین دیدارهایی تأثیرگذار است. با این حال خیلی بازیکنانم تلاش کردند. ارونوف غیر از صحنه گل، فکر نمی‌کنم کار خاصی کرد.

دقیقی درباره عملکرد VAR گفت: روی صحنه پنالتی می‌توان بحث کرد اما من فکر می‌کنم عرب براقی جزو داورانی است که به اسم تیم‌ها توجه نمی‌کند.

او درباره حرص و جوش عجیب خود کنار زمین گفت: من متنفرم بازیکنی را در تمرینات آماده کرده باشیم و عملکرد خوبی را انجام ندهد و سپس بگوید ببخشید. بازیکنان خلاق پرسپولیس از عرض زمین استفاده می‌کنند. وقتی بازیکن می‌گوید ببخشید من باید چه چیزی را باید ببخشم. به هر حال آنها جوان هستند و باید پخته شوند.

دقیقی درباره حضور تعداد اندکی از بوقچی های پرسپولیس در بازی و اعتراضش گفت: من اتفاقاً دوست داشتم بازی با هوادار باشد و حتی گفتم به قائمشهر برویم. چون فوتبال ما این فضای هواداری را می‌طلبد. قرار بود فقط ۷۰ تا ۸۰ نفر از هر تیم بیاید و بازی را ببیند اما تشویقی صورت نگیرد.