۲ کلاهبردار با رسیدساز جعلی در گناوه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی دریافت گزارشات از اصناف و کسبه گناوه مبنی بر وقوع کلاهبرداری از آنها به وسیله رسید ساز جعلی بانکی بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات خاص پلیسی ،با تلاش رییس پلیس فتا شهرستان و مامورین مستقر در گلزار شهدای گمنام ۲ نفر کلاهبردار که با رسید ساز جعلی اقدام به خرید کالا و خدمات از بازاریان کرده بودند شناسایی و دستگیر که با دستور مقام محترم قضایی روانه زندان شدند.

وی مبلغ کلاهبرداری از شاکیان را یک میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از شهروندان درخواست می شود در صورت کلاهبرداری از آنها برای پیگیری و طرح شکایت به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.