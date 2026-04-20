۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

۲ کلاهبردار با رسیدساز جعلی در گناوه دستگیر شدند

گناوه- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: کلاهبرداران میلیاردی با رسید ساز جعلی در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی دریافت گزارشات از اصناف و کسبه گناوه مبنی بر وقوع کلاهبرداری از آنها به وسیله رسید ساز جعلی بانکی بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات خاص پلیسی ،با تلاش رییس پلیس فتا شهرستان و مامورین مستقر در گلزار شهدای گمنام ۲ نفر کلاهبردار که با رسید ساز جعلی اقدام به خرید کالا و خدمات از بازاریان کرده بودند شناسایی و دستگیر که با دستور مقام محترم قضایی روانه زندان شدند.

وی مبلغ کلاهبرداری از شاکیان را یک میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از شهروندان درخواست می شود در صورت کلاهبرداری از آنها برای پیگیری و طرح شکایت به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.

کد مطلب 6806484

