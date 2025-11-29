رضیالدین حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات گفت: با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات گناوه و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان، یک کارگاه فعال در حوزه تولید و توزیع قرصهای روانگردان شناسایی و در یک عملیات مشترک منهدم شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه افزود: شبکه مذکور اقدام به تولید و توزیع گسترده قرصهای غیر مجاز و ممنوعه در نقاط مختلف کشور میکرد.
کشف حجم قابل توجهی مواد و تجهیزات
وی افزود: در بازرسی از محل، مقادیر زیادی قرص روانگردان، مواد اولیه و پیشساز، تجهیزات تولید، و همچنین حجم قابل توجهی مواد مخدر و اقلام قاچاق ممنوعه کشف و ضبط شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه با اشاره به دستگیری عاملان اصلی این شبکه گفت: در این عملیات سه نفر از اعضای اصلی باند بازداشت شدند و پرونده آنها به دستور مقام قضائی برای ادامه تحقیقات در مرحله رسیدگی است.
با مجرمان مواد مخدر بدون اغماض برخورد میکنیم
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه با صدور هشدار عمومی تأکید کرد: هرگونه تولید، نگهداری، حمل و توزیع مواد روانگردان، مواد مخدر و اقلام ممنوعه جرم است و دستگاه قضائی با مجرمان این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
حاجی زاده در ادامه با تأکید بر اینکه تولیدات اینگونه مراکز غیرمجاز فاقد هرگونه استاندارد بهداشتی و دارویی است، اعلام کرد: مصرف این مواد میتواند سلامت جسمی و روانی افراد را بهشدت با خطرات جدی روبرو کند زیرا به دلیل تهیه و ترکیب در محیطهای آلوده و غیرعلمی، احتمال مسمومیتهای شدید، آسیبهای جبرانناپذیر و حتی تهدید حیات و درنهایت مرگ وجود دارد و استفاده از داروها و مواد بدون منشأ رسمی و کنترلشده میتواند عوارض غیرقابل پیشبینی ایجاد کند.
دعوت به مشارکت مردمی
وی در پایان از شهروندان خواست نسبت به پیامدهای خطرناک مصرف مواد و داروهای غیرمجاز آگاه باشند و افزود: از مردم میخواهیم هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر و قرصهای روانگردان را سریعاً به مراجع انتظامی و امنیتی گزارش دهند.
