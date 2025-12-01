دولتخواه: ۱۲واحد آلاینده طی ۲ ماه گذشته در کاشان پیگیری قضایی شد

اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای شهرستان کاشان اظهار کرد: متأسفانه با شروع فصل سرما و کاهش دما و تردد زیاد وسایل نقلیه به خصوص ماشین‌های دیزلی شاهد افزایش آلایندگی هوای کاشان هستیم.

وی با اشاره به پایش های منظم اداره محیط زیست کاشان از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی ابراز کرد: در دو ماه مهر و آبان و با شروع فصل پاییز ۸۶ واحد تولیدی و صنعتی کاشان پایش شدند که از بین در مهرماه ۳۸ واحد و در آبان ماه ۴۸ واحد مورد پایش بازرسان اداره محیط زیست کاشان قرار گرفتند.

رئیس اداره محیط زیست کاشان با اشاره به صدور ۲۸ اخطار برای این واحدهای طی دو ماه گذشته تصریح کرد: در مهرماه ۱۶ و در آبان ماه ۱۲ اخطار برای واحدهای آلاینده شهرستان کاشان صادر شد.

وی با اشاره به اینکه طی دو ماه گذشته ۱۲ کارگاه و واحد آلاینده مورد پیگرد قضائی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: از این تعداد پنج واحد درآمد مهرماه و هفت واحد در آبانماه مورد پیگیرد قضائی قرار گرفت.

دولتخواه افزود: کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مکلفند در زمان بندی تعیین شده توسط اداره محیط زیست و مطابق با مفاد قانون هوای پاک نسبت به استاندارد سازی تمامی فعالیت‌ها و رفع نواقص زیست محیطی شناسایی شده در مجموعه با هدف کاهش انتشار آلاینده‌ها اقدام کنند.